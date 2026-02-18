< sekcia Regióny
NEKOMPROMISNÁ ZIMA: Košice bojujú s výtlkmi prakticky všade
Cestári budú výtlky opravovať zimnou dočasnou asfaltovou zmesou do konca marca.
Autor TASR
Košice 18. februára (TASR) - Mesto Košice opravilo na svojich komunikáciách za uplynulý mesiac 300 štvorcových metrov výtlkov, ktoré v doterajšom priebehu zimy vznikli v dôsledku výkyvov počasia. Na zlepšenie stavu sa použilo 17 ton náhradnej asfaltovej zmesi používanej na odstraňovanie havarijných stavov najmä počas zimného obdobia. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že verejnosť môže aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia na cestách v meste.
„Vzhľadom na nadpriemerné teplotné výkyvy v doterajšom priebehu zimy evidujeme výtlky a lokálne poškodenia komunikácií prakticky po celých Košiciach. Prioritne opravujeme výtlky na trasách liniek MHD, hlavných ťahoch a dôležitých komunikáciách na sídliskách,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého postupnosť opráv závisí od klimatických podmienok a rozsahu poškodenia. Dodal, že prioritou je odstrániť vzniknuté výtlky čo najskôr.
Cestári budú výtlky opravovať zimnou dočasnou asfaltovou zmesou do konca marca. Vtedy sa má naplno rozbehnúť výroba klasických asfaltových zmesí a začne sa so súvislými opravami ciest.
Košičania môžu naďalej nahlasovať rôzne poškodenia na cestách v meste, a to prostredníctvom e-mailovej adresy na udrzbaciest@kosice.sk, respektíve na telefónnom čísle 16126. Ak podnet zamestnanci referátu správy a údržby ciest magistrátu po preverení označia za opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv na najbližšie obdobie.
Okrem plánovania opráv výtlkov aktuálne pripravujú aj harmonogram čistenia komunikácií a zberu posypového materiálu po zime.
