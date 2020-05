Košice posilnia MHD, dotácie športovým klubom nebude škrtať

Košice 7. mája (TASR) – Posilnený režim mestskej hromadnej dopravy, zachovanie dotácií pre športové kluby a odpustenie poplatkov prevádzkovateľom letných terás. Tieto opatrenia dnes oznámil košický primátor Jaroslav Polaček po rokovaní finančnej sekcie krízového štábu mesta.



V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti pandémii nového koronavírusu košická MHD podľa Polačeka v budúcom týždni postupne nabehne na prázdninový režim. Dosiaľ bola vo víkendovom režime s posilnenými vybranými spojmi.



"Od štvrtka (14. 5.) budúceho týždňa budeme fungovať už plne v prázdninovom režime s posilnenými autobusmi na linkách pre všetkých tých, ktorí budú chodiť do práce," povedal primátor novinárom.



Zároveň oznámil dohodu na tom, že tohtoročné dotácie na športové kluby v celkovej sume zhruba 1,1 milióna eur mesto nebude škrtať. Mesto tak chce pomôcť klubom, ktorým by bez pomoci hrozil zánik činnosti, a touto cestou aj približne 6800 deťom, ktoré sa v nich venujú športovým aktivitám. Primátor oznámil, že mesto nebude znižovať výdavky ani na kultúrne podujatia. Zdroje bude mesto hľadať inde.



Ďalším opatrením, ktoré však ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo, je odpustenie poplatkov za prevádzku letných terás.



"Urobíme všetko pre to, aby sme pripravili v najbližších dňoch zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré bude hovoriť o tom, že poplatky na letných terasách, nielen na Hlavnej ulici, ale aj v celom meste, budú do konca roka nulové," potvrdil Polaček.



Zabratie verejného priestranstva pritom musí spĺňať všetky príslušné podmienky. "Chceme podporiť reštaurácie, kaviarne, bary, aby sa dostali zo svojich problémov, ale najmä, aby Košičania a turisti sa vrátili do nášho centra čo najskôr," povedal primátor. Príjem z týchto poplatkov predstavoval podľa neho približne 220 000 eur.



Primátor verí, že mesto aj s pomocou štátu napokon prekoná výpadky príjmov odhadované na desiatky miliónov eur a zabezpečí všetky svoje vitálne funkcie.



Zhodnotil ďalej, že najhoršiu fázu koronakrízy mesto zvládlo "fantasticky". Konštatoval, že v druhom najväčšom meste Slovenska nikto na ochorenie COVID-19 nezomrel a štatisticky bolo v meste dosiaľ evidovaných 24 nakazených, pričom len 17 z nich reálne v Košiciach býva. Ocenil snahu všetkých, osobitne spomenul účinné opatrenia v rámci Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, mestskej časti Luník IX či 11 osád v meste.



Štvrtkový Deň mesta Košice sa musel pre pandémiu zaobísť bez tradičných osláv s oceňovaním osobností. Popoludnie pred štátnym divadlom na Hlavnej ulici sprevádzal aspoň koncert sláčikového orchestra Musica Iuvenalis.