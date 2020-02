VIDEO: Mesto Košice posilňuje cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou

Košice 24. februára (TASR) - Mesto Košice chce rozvíjať cezhraničnú spoluprácu, posilňuje aj tú s Ukrajinou a mestom Užhorod. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že pracujú na niekoľkých spoločných projektoch. K otvoreným vzťahom má prispieť aj šiesty ročník podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach.







Jednou z aktivít cezhraničnej spolupráce je aj spoločný projekt mesta Košice, Slovenskej akadémie vied (SAV), Užhorodu, Charkova a nórskeho Sor-Varanger, ktorý je zameraný na transparentnosť fungovania samosprávy. Ak Košice s projektom uspejú, majú byť v tejto oblasti príkladom pre ukrajinské samosprávy. Magistrát chce v rámci projektu riešiť napríklad satelitné kancelárie prvého kontaktu na vybraných úradoch mestských častí (MŠ). Cieľom projektu s celkovým rozpočtom takmer 500.000 eur je okrem iného zblížiť Ukrajinu s Európou.



„Spolupracujeme aj s Perlou gotickej cesty, čo je nezisková organizácia mesta Košice. Podarilo sa nám získať zdroje na to, aby sa opravil kostol v Užhorode a zároveň Urbanovu vežu v Košiciach,“ povedal Polaček s tým, že s partnermi z Ukrajiny spolupracujú aj v oblasti energetiky či vzdelávania.



Ako pripomenul splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a Zakarpatská oblasť Ukrajiny Eduard Buraš, je potrebné pripraviť sa na to, že Košice môžu v rámci nového programového obdobia získať pomerne značné finančné prostriedky zo spolupráce s ukrajinskými mestami.



Na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom sú zamerané aj Dni Ukrajiny v Košiciach. Podľa neho šiesty ročník tohto medzinárodného podujatia prinesie viacero noviniek. Medzi nimi sú napríklad odborné konferencie a diskusie na témy Slovensko – Ukrajinská spolupráca novinárov a médií či Ekumenizmus a medzinárodná spolupráca Košice - Užhorod/Mukačevo.



Novinkou je tiež športové podujatie pod názvom Veteránska míľa, na ktorom sa zúčastnia aj aktéri bojov. Ako povedal, ide o jedinečné podujatie. „Je to beh, ktorý nie je na čas. Hovorí o podpore mieru, spolupatričnosti, o ľudských hodnotách a o tom, aby sa vojna na Ukrajine skončila. A aby sa skončila všade vo svete, kde prebieha, pretože zomierajú ľudia,“ povedal Buraš, ktorý je zároveň riaditeľom Združenia Feman - hlavným organizátorom podujatia.







Dni Ukrajiny 2020 okrem iného ponúknu napríklad ukrajinskú gastronómiu či vystúpenia ukrajinských súborov. Ich súčasťou bude tiež tradičné Slovensko – Ukrajinské fórum zamerané na spoluprácu podnikateľských subjektov a samosprávnych orgánov, rozvoj cestovného ruchu, ekonomiky hospodárstva, spoluprácu v oblasti odpadového hospodárstva, životného prostredia, ekológie, vzdelávania a nových IT technológií.



Tohtoročné podujatie sa začne 23. apríla otvorením výstavy ukrajinského maliara a pedagóga Ivana Kuleca a 30. apríla ho ukončí záverečný program v centre mesta.