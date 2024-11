Košice pridávajú ďalšie chodníky, ktoré si na zimu možno adoptovať

Košice 4. novembra (TASR) - Mesto Košice pridáva ďalšie úseky chodníkov, ktoré si možno na zimu adoptovať. Doteraz ponúknutých 880 úsekov je už obsadených. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke. Ide o piaty ročník projektu Adoptuj si chodník a zarábaj, ktorý umožňuje verejnosti zapojiť sa do ručného odpratávania snehu a ľadu.



"Vzhľadom na obrovský záujem verejnosti začneme už oddnes pridávať ešte ďalších niekoľko desiatok úsekov najmä v mestských častiach Sever, Nad jazerom a Západ, čím ponúkneme na adopciu rekordných vyše 900 chodníkov," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Každý záujemca, ktorý by si ešte dodatočne chcel adoptovať chodník, by si mal stiahnuť bezplatnú aplikáciu Adaptie. Po následnej registrácii si vyberie neobsadený úsek, na ktorom má záujem vykonávať zimnú údržbu. Novozaradené úseky budú pribúdať postupne.



"Adoptovaný chodník by mal byť čo najbližšie od miesta trvalého alebo prechodného pobytu registrovaného dobrovoľníka. Takto môže každý čo najrýchlejšie reagovať na výzvu, ktorá príde prostredníctvom aplikácie a pustiť sa do čistenia," priblížil Marek Oršoľa z tímu zimnej údržby magistrátu mesta Košice.



Doterajších 880 ponúknutých úsekov bolo podľa mesta adoptovaných do niekoľkých dní. Jednotlivé úseky majú okolo 50 metrov štvorcových a ich dĺžka dosahuje zväčša 30 metrov. Celková finančná odmena pre každého, kto si chodník adoptuje a počas zimy splní podmienky, by sa mala pohybovať v rozmedzí 250 až 300 eur.



Na udržiavanie chodníka mesto poskytne každému záujemcovi posypový materiál. Nerozváža ho však automaticky, je oň potrebné požiadať prostredníctvom aplikácie. "Následne im bude doručený v čo najskoršom čase na miesto, ktoré si sami určia. Doposiaľ túto možnosť využilo vyše 100 záujemcov," dodal Oršoľa s tým, že náradie ako lopatu, odhŕňač alebo metlu si musí každý zaobstarať vo vlastnej réžii.