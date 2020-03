Košice rozšírili preventívne opatrenia, magistrát bude zatvorený

Košice 12. marca (TASR) – Mesto Košice rozšírilo preventívne opatrenia súvisiace s rizikom šírenia nákazy novým koronavírusom. Informoval o tom primátor Jaroslav Polaček na štvrtkovom brífingu. Okrem iného budú obmedzené mestské inštitúcie či mestská hromadná doprava. Mesto zriadilo call centrum.



Od piatka (13. 3). bude vstup na magistrát vrátane kancelárie prvého kontaktu, ako aj do mestských podnikov pre verejnosť uzatvorený. Ako pripomenul, mesto zamestnáva takmer 6000 ľudí. Podľa primátora má čo najviac z nich pracovať z domu. „Odporúčame každému občanovi, aby na komunikáciu s mestom odteraz využíval predovšetkým email alebo telefonický kontakt. Ak sa rozhodne doručiť niektoré svoje dokumenty v písomnej forme, odporúčame ich podať na pošte,“ povedal Polaček.



Keďže budú všetky školy zatvorené od pondelka (16. 3), riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odporučil, aby na piatok udelili riaditeľské voľno.



Na magistráte, vo všetkých mestských podnikoch a ďalších organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bolo vydané aj nariadenie o okamžitom zákaze používanie vzduchotechniky a klimatizácie. Platí to aj v prostriedkoch MHD. V nich vymedzia priestor a zavedú zákaz používania predných dverí. MHD bude od pondelka (16. 3.) premávať v režime „voľné dni“. Zatiaľ to neplatí pre autobusové a električkové linky do U. S. Steelu. Zároveň sa počet vypravených vozidiel zredukuje zo súčasných 172 denne na 86, pričom budú každý deň prechádzať celoplošnou dezinfekciou.



Mesto v rámci preventívnych opatrení plánuje aj nákup osobných ochranných pomôcok. „Pre udržanie akcieschopnosti mestskej polície som dnes uvoľnil finančné prostriedky na dokúpenie respirátorov FFR2 a rúšok pre všetkých jej príslušníkov v priamom výkone služby,“ uviedol Polaček.



Čo sa týka ďalších inštitúcií, Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici od piatka pozastaví výdaj a poskytovanie obedov pre seniorov z mestských častí. Knižnica pre mládež mesta Košice pre svojich detských čitateľov úplne uzavretá, rovnako ako K13-Košické kultúrne centrá s výnimkou svojho Audiovizuálneho centra. Činnosť obmedzí aj Bytový podnik mesta Košice. „Areál košickej zoologickej záhrady síce otvorený bude, ale návštevníci nebudú môcť navštíviť ani jeden z jej vnútorných pavilónov,“ spresnil Polaček.



Obyvatelia sa o fungovaní mesta v súčasnej situácii môžu informovať aj prostredníctvom novozriadeného špeciálneho nonstop call centra magistrátu, a to na telefónnom čísle 055/6419 100 alebo cez email pomoc@kosice.sk „Každý deň bude pre občanom k dispozícii päť zamestnancov mesta vrátane psychológov,“ dodáva magistrát s tým, že informácie zverejňuje aj na svojej webovej stránke.