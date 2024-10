Košice opäť spustili projekt Adoptuj si chodník a zarábaj

Košice 8. októbra (TASR) - Mesto Košice spustilo piaty ročník projektu Adoptuj si chodník a zarábaj, ktorý umožňuje verejnosti zapojiť sa do ručného odpratávania snehu a ľadu. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že doterajšiu aplikáciu Zimná údržba nahradila nová s názvom Adaptie.



Tí, ktorí si v uplynulých rokoch adoptovali chodník, sa už môžu registrovať do novej aplikácie. Noví záujemcovia tak budú môcť urobiť od 15. októbra. V najbližších týždňoch bude možné prihlásiť sa aj prostredníctvom Konta Košičana.



Na udržiavanie chodníka poskytne mesto každému záujemcovi dve 25-kilogramové vrecia s posypovým materiálom a základné technické zabezpečenie. Metlu, lopatu, odhŕňač, prípadne ďalšie náradie si už každý zaregistrovaný záujemca zaobstará vo vlastnej réžii.



"Záujemcovia by si mali vyberať adoptovaný chodník tak, aby bol čo najbližšie od miesta ich trvalého alebo prechodného pobytu. Takto budú môcť čo najrýchlejšie reagovať na výzvu, ktorá im príde prostredníctvom aplikácie a pustiť sa do čistenia. Jednotlivé úseky majú okolo 50 metrov štvorcových a ich dĺžka dosahuje zväčša 30 metrov," spresnil Marek Oršoľa z magistrátu mesta Košice.



Na adopciu je v mestských častiach Sever, Staré Mesto, Západ, Juh, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce a Nad jazerom určených vyše 900 chodníkov. Oproti vlaňajšku ide o mierny nárast. Do začiatku zimnej sezóny majú pribudnúť ešte ďalšie úseky.



Odmenou za pracovnú pohotovosť pre všetkých, ktorí si adoptovali a čistili chodníky aj v uplynulej sezóne, bude paušál vo výške 220 eur. Novozaregistrovaní dobrovoľníci dostanú paušál 200 eur. K uvedeným sumám pribudne po päť eur za každý deň čistenia chodníka od snehu alebo ľadu. V minulej sezóne to bolo celkovo desať dní.



"Záujem obyvateľov nám neustále rastie, z pôvodných 600 chodníkov sme sa už dostali na číslo 900. Vďaka ľuďom, ktorí sa podieľajú na adopcii chodníkov, môžeme efektívnejšie a rýchlejšie očistiť ulice od snehu a ľadu. Zároveň tým šetríme aj financie mesta," skonštatoval primátor Jaroslav Polaček.



Vyčistenie chodníka sa dokladuje nahratím fotografií pred začiatkom odpratávania aj po ňom. "Ak však užívateľ nezabezpečí potrebnú fotodokumentáciu a nebude pri nej používať mobilný telefón s aktívnym dátovým pripojeným a funkciou GPS, nebudeme to považovať za vykonanie zimnej údržby," dodal magistrát.



Pripomína, že zodpovednosť za prípadné úrazy chodcov na adoptovaných chodníkoch nenesie užívateľ aplikácie, ale mesto.