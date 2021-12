Košice úplne rušia silvestrovský program

Košice 21. decembra (TASR) – Mesto Košice úplné ruší plánovaný silvestrovský program. Pre TASR to uviedol jeho hovorca Vladimír Fabian s tým, že k definitívnemu rozhodnutiu dospeli po konzultácii s regionálnymi hygienikmi.



Pripomína, že okrem už dávnejšie odrieknutého Detského Silvestra v Historickej radnici nebudú môcť zorganizovať ani ohňovú šou. Pripravená bola namiesto ohňostroja, čo by podľa magistrátu bolo ekologickejším spôsobom osláv nového roka.



V súvislosti s iniciatívou Únie miest Slovenska, v rámci ktorej rôzne samosprávy venujú ušetrené peniaze útulkom uviedol, že mesto Košice v tomto roku vyčlenilo historicky najviac peňazí na podporu občianskych združení (OZ), ktoré sa venujú túlavým zvieratám. "V rozpočte na rok 2021 bolo vyčlenených celkovo 185.000 eur, z ktorých 65.000 eur bolo rozdelených práve najväčším OZ," povedal s tým, že peniaze vyčlenili pre Úniu vzájomnej pomocí ľudí a psov, Malú Farmu a Psy ulice. Zvyšok predstavovali náklady spojené so spustením novej karanténnej stanice.



"Ak by mesto chcelo peniaze z rozpočtu viazané na kultúrne podujatia využiť na iný účel, museli by to schváliť poslanci na niektorom z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva," doplnil Fabian.