Košice nepovolili burzy starožitností na Hlavnej, odporúčajú trhovisko

Košice 2. februára (TASR) - Staromestské burzy starožitností a kuriozít v Košiciach sa už nemôžu konať pred Urbanovou vežou na Hlavnej ulici. Rozhodol o tom magistrát mesta, ktorý nepovolil mestskej časti Staré mesto ako žiadateľovi užívanie daného priestoru na tento účel. Mesto odporučilo presunúť podujatie na trhovisko na Dominikánskom námestí, ktoré má mestská časť v správe.



Burzy starožitností sa vedľa Urbanovej veže a Dómu sv. Alžbety konali od roku 2019, a to raz mesačne. Magistrát sa pri nesúhlase s tohtoročnými akciami odvoláva na trhový poriadok, čiže všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta, z roku 2021. "Vzhľadom na to, že ide o priestor v hodnotnom území Košíc s množstvom historicko-umeleckých a architektonických pamiatok, považujeme organizovanie podujatia Staromestská burza starožitností a kuriozít v uvedenom priestore za nevhodné. Svoje zamietavé stanovisko odôvodňujeme aj tým, že predaj výrobkov nezodpovedá povolenému druhu predávaných výrobkov na príležitostných trhoch podľa VZN č. 218/2021 (trhový poriadok)," uviedol magistrát v decembrovom rozhodnutí.



Organizátorom búrz starožitností je v spolupráci s mestskou časťou starožitník Karol Linhart. Hovorí, že takéto pravidelné akcie oživujú historické centrum mesta a lákajú návštevníkov. Nesúhlas po viacerých rokoch trvania podujatia zo strany magistrátu považuje za neodôvodnený. Ak malo mesto výhrady, malo podľa neho uviesť, aké konkrétne, aby ich mohli vyriešiť, tak ako v minulosti. "My sme vlastne múzeum s cenovkami a bez vstupného," povedal k predaju starožitností. Podobné akcie sa podľa neho bez problémov konajú na námestí v centre Prešova či Rožňavy, ale aj v maďarskom Miškovci, kde sa stali súčasťou koloritu mesta. Za návrat podujatia k Urbanovej veži spustil Linhart petíciu. Februárovú košickú burzu ohlásenú na piatok preložili na Dominikánske námestie.



Ani starosta Starého mesta Igor Petrovčik nerozumie nesúhlasu mesta. "Vedenie mesta prostredníctvom takýchto krokov utlmuje to, čo bolo a je dobré na Hlavnej ulici. Aj tie argumenty, ktoré boli uvedené v rozhodnutí, to sú veci, ktoré hraničia s racionalitou," povedal. Voči rozhodnutiu sa však mestská časť v 15-dňovej lehote neodvolala.



"Ak s naším rozhodnutím starosta nesúhlasil, mohol sa voči nemu do 15 dní odvolať. Nerozumieme, prečo verejne útočí a nekoná, keď mal možnosť doplniť svoju žiadosť, komunikovať alebo odvolať sa," reagoval hovorca košického magistrátu Dušan Tokarčík. Doplnil, že od apríla plánuje mesto organizovať veľkú výstavu o histórii celej lokality medzi Dómom sv. Alžbety a Národným divadlom vrátane Urbanovej veže.