Košice vyhlásili novú súťaž na vnútrobloky a budovu magistrátu

Košice 14. augusta (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo novú verejnú súťaž na dokončenie rozostavanej regenerácie vnútroblokov aj zeleného projektu na magistráte. Vyplýva to z oznámení zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ide o projekty, pri ktorých aktuálny zhotoviteľ s prácami stagnuje a je tak ohrozené ich financovanie z eurofondov.



Výzva na predkladanie ponúk na regeneráciu vnútroblokov je rozdelená na dve časti. Prvou je dokončenie rozostavanej stavby medzi ulicami Turgenevova - Lomonosovova v mestskej časti Juh, a druhou je dokončenie sadovnícko-architektonickej revitalizácie vnútrobloku Jasuschova - Bauerova na Sídlisku KVP. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 1,26 milióna eur s DPH. Revitalizácia oboch vnútroblokov mala byť pôvodne hotová v lete, a to za 1,12 milióna eur.



Čo sa týka projektu na budove magistrátu, zameraného na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy, dokončenie má pozostávať z prác na nástupnom schodisku aj na priečelí stavby, kde má vzniknúť dažďová záhrada. Celková hodnota zákazky je zhruba 390.500 eur s DPH. Zelený projekt zahŕňajúci aj zelenú strechu mal byť pôvodne hotový do konca júla, následne sa posunul na 18. augusta. Celková zmluvná suma stúpla na 1,14 milióna eur s DPH.



Mesto pred mesiacom priznalo, že stavebné práce na viacerých projektoch financovaných z európskych zdrojov v Košiciach stagnujú a čerpanie eurofondov je tak ohrozené. Ide o práce, ktoré realizuje ten istý zhotoviteľ. Magistrát vtedy pre TASR uviedol, že firmu viackrát vyzval na riadne plnenie si zmluvných podmienok. "Takisto sme ich upozornili na to, že v zmysle zmluvy máme nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty," zdôraznil.