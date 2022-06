Mesto Košice vyhodnotilo súťaž návrhov na nové mestské centrum

Košice 14. júna (TASR) – Víťazom urbanistickej súťaže na nové mestské centrum v Košiciach sa stala projekčná kancelária gogolák + grasse z Prahy. Informovalo o tom vedenie mesta na utorkovej tlačovej konferencii. Architekti zapojení do súťaže riešili územie s výmerou 124 hektárov pri rieke Hornád, a to medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou. Projekt by v najbližších desaťročiach mohol zmeniť tvár celého centra mesta.



Do súťaže sa prihlásilo 12 tímov. Medzinárodná porota vybrala do druhého kola šesť najlepších návrhov. Ten víťazný je podľa odbornej komisie nadčasový. Zaujalo ju inovatívne riešenie nového ostrova pri Hornáde či zelených plôch pre krátkodobú rekreáciu Košičanov. Vyzdvihla aj prepojenie sídliska Dargovských hrdinov niekoľkými lávkami a podchodmi so železničnou stanicou a ulicami v historickom centre mesta.



Nové mestské centrum by malo v nasledujúcich desaťročiach obsluhovať nielen spádové územie Košíc. Sídliť by tam mohli aj niektoré orgány štátnej správy či zdravotnícke zariadenia. V novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18.000 ľudí a denne by tam okrem bývania dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50.000 až 80.000 osôb. "Tak, ako dlhodobo sa vyvíja historické jadro Košíc, takisto dlhodobo sa bude vyvíjať aj toto územie. Môj odhad je, že o 30 a viac rokov môže byť toto územie naplnené. Ale aby sa naplnilo, je potrebné začať už dnes," povedal predseda súťažnej poroty Peter Beňuška.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka namiesto zanedbanej lokality, kde sú zväčša priemyselné areály, môže vzniknúť moderná štvrť s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. "Už pred takmer troma rokmi sme sa začali zaoberať tým, či by aj v Košiciach nemohlo okolo Hornádu vzniknúť také mestské centrum, aké ho poznáme z niektorých veľkých európskych metropol. Išlo o dlhodobý proces, ktorému predchádzali rokovania s architektmi a pamiatkarmi a konzultácie s mnohými ministerstvami," uviedol s tým, že od členov výberovej komisie dostali aj odporúčania, ako ďalej pokračovať.



Súťaž vyhlásilo mesto Košice v závere minulého roka. Jej cieľom bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene vrátane využitia najmodernejších smart technológií a so zreteľom na atraktívnu polohu územia. Na súťaž bolo vyčlenených 80.000 eur. Prerozdelili ich medzi návrhy, ktoré sa dostali do druhého kola. Víťazná kancelária získala odmenu vo výške 30.000 eur.