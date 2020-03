Košice výučbu na základných školách pre koronavírus zatiaľ neprerušia

Košice 9. marca (TASR) – Mesto Košice zatiaľ výučbu na základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nepreruší. V súvislosti s potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 v Košiciach, ktoré spôsobuje nový koronavírus, o tom informuje na svojej webovej stránke.



„Situácia sa však môže zmeniť podľa aktuálneho vývoja výskytu ochorenia a nových nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Stále ostáva v platnosti, že obmedzené budú všetky podujatia s hromadným charakterom – súťaže, výlety, exkurzie a ďalšie podobné aktivity,“ spresnilo mesto s tým, že v súčasnosti je na všetkých školách dostatok hygienických pomôcok a dezinfekčných prostriedkov.



Na jednej zo škôl, a to na Základnej škole (ZŠ) Hroncova boli z dôvodu viac ako 30-percentnej absencie žiakov po odsúhlasení RÚVZ v Košiciach vyhlásené chrípkové prázdniny. Mesto pripomína, že aj naďalej platí, že ak pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, školáci a ich rodičia navštívili v posledných týždňoch niektorú rizikovú krajinu, prípadne boli v kontakte s rizikovou osobou, mali by podľa odporúčaní ministerstva školstva zostať v domácej karanténe po dobu minimálne 14 dní.



Dodáva, že okrem nariadenia mesta Košice o zrušení kultúrnych, spoločenských a športových podujatí sú zakázané aj všetky plánované športové, spoločenské a kultúrne podujatia, a to aj v prípade, žeby sa ich usporiadatelia rozhodli, že sa budú konať bez divákov.



Mesto Košice je najväčším školským úradom na celom Slovensku. V jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je okolo 100 materských a základných škôl, ktoré navštevuje približne 18.000 žiakov.



Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na sedem. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu o tom informoval dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Potvrdil, že počas zasadnutia štábu pribudli dva nové potvrdené prípady, a to v Martine a Košiciach.