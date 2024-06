Košice vyzvali verejnosť, aby sa zaujímala o návrh územného plánu

Košice 11. júna (TASR) - Mesto Košice vyzýva verejnosť, aby sa zaujímala o návrh nového územného plánu (ÚP) a pripomienkovala ho. Podľa primátora Jaroslava Polačeka ide v súčasnosti o najdôležitejšiu vec, na ktorej mesto pracuje. Návrh možno pripomienkovať do konca septembra.



"ÚP je v prvom rade obrovskou výzvou. Je to dokument, ktorý nás bude sprevádzať ďalšie desaťročia. Snažíme sa sústrediť na to, aby bolo kde v Košiciach bývať, aby sme sa stali štvrťmiliónovým mestom čo najskôr. Ambíciou tohto ÚP zároveň je, aby sme ho nastavili na 300.000 obyvateľov," povedal pre TASR s tým, že aktuálny ÚP patrí medzi najstaršie a nespĺňa potreby súčasného mestského života.



Medzi kľúčové témy ÚP patria podpora celistvosti mesta, ochrana klímy a verejného priestoru či podpora udržateľnej mobility. Návrh približuje verejnosti aj výstava v priestoroch magistrátu i na Hlavnej ulici. Dostupný je tiež online. "Ľudia môžu klikať na to, kde bývajú a môžu zistiť, či pod ich balkónom naozaj vyrastie park. Po schválení ÚP to bude nemenné - už sa tam nikdy nepostaví bytovka, továreň. Môžu si pozrieť, aké veľké budovy budú rásť v ich blízkosti, aké budú regulatívy a čo všetko okolo nás bude," vysvetlil Polaček. Návrh je k dispozícii aj na požiadanie na magistráte, kde pre tento účel zriadili študovňu.



"Nejde nám o množstvo pripomienok, ale o názor obyvateľov - či s návrhom súhlasia, alebo by si priali ešte zapracovať nejaké námety. Pre nás je dôležité, aby bol podporený obyvateľmi, pretože to nie je plán pre nás, ale pre rozvoj mesta a jeho obyvateľov," doplnil hlavný architekt mesta Petr Kropp.



Verejnosť môže návrh nového ÚP pripomienkovať do 30. septembra, a to osobne na magistráte, poštou alebo elektronicky. Po letnom pripomienkovaní bude upravený a predložený okresnému úradu na kontrolu. Ak ho úrad odsúhlasí, bude nasledovať proces schválenia ÚP mestským zastupiteľstvom. V prípade pozitívneho prijatia bude nový ÚP vyhlásený ako všeobecne záväzné nariadenie v roku 2025.



Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke planprekosice.sk.