Košice začali s opravou najväčších výtlkov na vybraných cestách

Košice 28. februára (TASR) – Mesto Košice začalo s opravami havarijných stavov výtlkov na cestách už počas aktuálnej zimnej údržby. "Na zalepenie výtlkov v tomto období používame studenú asfaltovú zmes a liaty asfalt. Cieľom je, aby autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) a motoristi nemuseli obchádzať výtlky a čakať až do jari, keď sa začne so súvislými opravami ciest," informovala radnica na sociálnej sieti.



Pracovníci referátu dopravy vytýčili miesta, ktoré opravy najviac potrebujú, na uliciach Štúrova, Národná trieda, Hlinkova, Americká trieda, Európska trieda, cesty v smere na Lorinčík a Jahodnú, Watsonova, Severné nábrežie, Ondavská, Považská, Kostolianska, Alejová, Popradská, Čermeľská, Trieda SNP, Moskovská, Trieda KVP, Slanecká, Ukrajinská a Poľov.



"Opravy výtlkov studenou asfaltovou zmesou budú pokračovať až do spustenia výroby teplej obaľovanej asfaltovej zmesi. V závislosti od počasia predpokladáme, že spustenie súvislých opráv sa začne 15. marca," oznámilo mesto.