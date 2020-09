Košice začali s výstavbou cyklochodníka medzi Západom a Sídliskom KVP

Košice 8. septembra (TASR) – Mesto Košice začalo v utorok so stavebnými prácami na cyklochodníku, ktorý má prepojiť košické mestské časti Západ a Sídlisko KVP. Za necelých 112 000 eur má viesť po trase Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Terajší združený cyklochodník pre peších a cyklistov sa rozšíri a bude obsahovať dvojpruhový obojsmerný pás pre cyklistov v celkovej šírke tri metre a samostatný 1,5-metrový pruh pre chodcov. Cyklisti budú na vynovenom chodníku od chodcov oddelení pomocou špeciálneho varovného pásu.



Celú stavbu, pozostávajúcu z dvoch etáp, bude mať na starosti spoločnosť Cesty Košice, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 111 879 eur. Oproti predpokladanej hodnote zákazky vo výške 198 559 eur tak mesto Košice ušetrí približne 44 percent sumy. „Ušetrené peniaze sa využijú na ďalšie investície do zlepšenia dopravnej infraštruktúry v meste,“ uvádza magistrát.



Stavebné práce v rámci prvej etapy si do konca tohto roka vyžiadali uzavretie chodníka po ľavej strane Popradskej ulice v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku s Ipeľskou. Neskôr sa má pristúpiť aj k ďalším zmenám v organizácii dopravy, ktoré sa dotknú aj vodičov.



Mesto pripomína, že zároveň pokračuje v ďalšej etape výstavby cyklochodníka v Čermeľskom údolí. Úsek od budovy stanice Detskej železnice v Čermeli smerom k Cvičnej skale za necelých 240 000 eur by mal byť hotový túto jeseň.