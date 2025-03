Košice začínajú po zime s opravami komunikácií a odstraňovaním výtlkov

Košice 12. marca (TASR) - Mesto Košice začína v týchto dňoch so súvislými opravami chodníkov, výtlkov či prepadnutých častí na cestách a chodníkoch vo svojom vlastníctve. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Pripomína, že počas zimy sa pre poveternostné podmienky opravovali iba havarijné stavy ciest náhradnou asfaltovou zmesou. Takto opravili viac ako 500 výtlkov prevažne na trasách, po ktorých jazdia autobusy mestskej hromadnej dopravy.



"V najbližších dňoch budú môcť vodiči stretnúť cestárov pri opravách výtlkov prakticky po celom meste," uvádza magistrát s tým, že pôjde napríklad o ulice Bačíkova, Bajzova, Moyzesova, Trieda L. Svobodu, Dvorkinova, Levočská, Čingovská, Európska trieda či Sofijská. Výtlky by v dohľadom čase mali zmiznúť aj na ceste na Jahodnú, na Severnom nábreží, Rampovej, Južnej triede, Čermeľskej ceste a ďalších.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že do zlepšenia stavu ciest, chodníkov, schodísk, podchodov a mostov, je v rozpočte v rámci bežnej údržby komunikácií vyčlenených 52 miliónov eur. "Odteraz až do jesene postupne opravíme výtlky a uskutočníme súvislé opravy chodníkov a schodísk. Pripravujeme aj štvrtú fázu súvislých opráv ciest v našom meste za 6,5 milióna eur," dodal.



Skvalitnenie cestnej siete v meste bude podľa neho možné aj vďaka eurofondom. Z nich budú financovať napríklad prípravné práce pred začiatkom rekonštrukcie mosta cez železničnú trať na Hlinkovej, rekonštrukciu takzvaného esíčka na Kavečianskej ceste, rekonštrukciu mosta na ulici Slovenskej jednoty, výstavbu okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, ako aj nové cyklochodníky.



Súvislé opravy chodníkov za takmer milión eur sa majú onedlho začať na uliciach pri Prachárni, Rastislavova, Palárikova, Sputnikova, Ždiarska, Jilemnického aj pri materskej škôlke na Tatranskej ulici 23. Naplánované sú tiež súvislé opravy na Čínskej, Aténskej, Urbánkovej, Jegorovovom námestí, Ovručskej, Šafárikovej, od Kežmarskej po Gudernovu, Idanskej ulici alebo od Hlinkovej 32 po Študentskú ulicu.



"Okrem toho sa budú rekonštruovať aj schodiská medzi Muránskou a Belanskou ulicou, na Dunajskej, Turgenevovej ulici a na sídlisku Dargovských hrdinov," dodáva mesto.



V apríli sa má tiež začať s obnovou vodorovného dopravného značenia.