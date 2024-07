Košice začínajú s opravou poškodenej cesty na Bankov

Košice 15. júla (TASR) - Prípravnými prácami začali v pondelok v Košiciach so sanáciou zosuvu na pravej strane cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Stavebné práce za necelých 640.000 eur bude mať na starosti spoločnosť Colas Slovakia, s ktorou mesto Košice v piatok (12. 7.) podpísalo zmluvu o dielo. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Práce by mali trvať štyri mesiace, ich predpokladané ukončenie je tak naplánované na polovicu novembra. Mesto pripomína, že aj počas sanácie cesty zostávajú v platnosti aktuálne dopravné obmedzenia. Premávka bude naďalej vedená v jednom jazdnom pruhu. Prejazd úsekom zostáva riadený semaforom a rýchlosť je znížená na 30 kilometrov za hodinu. "Nie sú vylúčené ani prípadné ďalšie obmedzenia, o ktorých budeme informovať," uvádza.



Na časti cesty na Bankov je od februára tohto roka pre odtrhnutie a zosunutie krajnice v dĺžke 80 metrov vyhlásená mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu tam už bol vykonaný orientačný geologický prieskum vrátane prieskumných vrtov. Mesto Košice v súčasnosti plánuje realizovať aj ďalšiu fázu inžiniersko-geologického prieskumu v iných rizikových lokalitách, kde hrozí podobné riziko ako na úseku, na ktorom už je vyhlásená mimoriadna situácia.



Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na riešenie uvedenej mimoriadnej situácie sumu 600.000 eur. Mesto by po zrealizovaní prác chcelo financie použité na jej odstránenie refundovať od štátu.