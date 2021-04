Mesto Košice začína s rekonštrukciou cesty Jána Pavla II.

Košice 6. apríla (TASR) – S rekonštrukciou komunikácie na Ulici Jána Pavla II. vrátane obratiska autobusov v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP sa začne v stredu (7. 4.). Stavebné práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že výstavbu prepojovacej komunikácie medzi MČ Pereš a Lorinčík odštartovali ešte pred Veľkou nocou.



Na Ulici Jána Pavla II. majú v stredu ráno osadiť dočasné dopravné značenie, následne dôjde k frézovaniu pôvodného asfaltového koberca. Z pôvodnej štvorprúdovej komunikácie budú môcť vodiči využívať najbližší polrok len jeden pruh v každom smere. Cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD) z dôvodu rekonštrukčných prác čakajú zmeny v trasách liniek č. 19, 34, 54, 71, N6 a RA3. V rámci nich nebudú premávať autobusy po celej Ulici Jána Pavla II. a cestujúci tak nebudú môcť nastúpiť a vystúpiť na zastávkach Húskova a KVP - kláštor. Linka č. 19 bude z dôvodu zmeny svojej trasy vynechávať aj zastávku Klimkovičova a Janigova. „Zároveň pri čerpacej stanici neďaleko zastávky Starozagorská sa zriadi obratisko niektorých liniek,“ uvádza mesto s tým, že zmeny v MHD sú zverejnené aj na webovej stránke Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).



Magistrát tiež pripomína, že pred Veľkou nocou odštartovala výstavba ďalšej etapy prepojovacej komunikácie medzi Perešom a Lorinčíkom. „V tejto etape sa vybuduje prepojovacia komunikácia spájajúca východnú časť ulice Bystrická v Pereši pri napojení na plánovaný obytný súbor Lorinčík – Háje. Pre aktuálne počasie, ktoré znemožňuje zemné práce, by sa robotníci mali na stavbu vrátiť v nasledujúcich dňoch,“ vysvetľuje mesto. Podľa neho má byť celá stavba zrealizovaná najneskôr v januári 2022.



Mesto Košice v utorok začalo s prípravnými prácami rekonštrukcie mosta na Triede L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov, viac ako mesiac obnovujú most na Hlinkovej ulici ponad Mlynský náhon a začiatkom leta by sa malo začať aj s opravou neďalekého mosta cez rieku Hornád. Zároveň počas apríla štartujú aj súvislé opravy chodníkov na území mesta. V rozpočte na tento rok je na zabezpečenie opráv a údržby mestských komunikácií v Košiciach vyčlenená suma 10,5 milióna eur.