Košice založia neziskovú organizáciu Business Košice

Košice 13. septembra (TASR) - Mesto Košice založí neziskovú organizáciu Business Košice. Rozhodli o tom poslanci na utorkovom (12. 9.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Primátora Jaroslava Polačeka zároveň poverili vykonaním všetkých úkonov spojených s jej založením do troch mesiacov.



Za hlasovalo 20 poslancov, proti boli traja a 13 sa zdržali. Viacerí poslanci kritizovali, že podobné inštitúcie už existujú. Vedenie mesta argumentovalo, že sa nezameriavajú na Košice. Celkový rozpočet na budúci rok pre Business Košice je vo výške 140.512 eur, pričom predpokladané sponzorské vstupy a služby partnerov a tretích strán odhadujú na 25.480 eur. Celkové ročné náklady na strane mesta Košice sú vo výške 115.032 eur.



"Na každom MsZ bolo povedané, že nemáme finančné prostriedky. Zrazu ideme vyčleniť 140.000 eur ako počiatočný vstup do spoločnosti, ktorá v budúcnosti možno bude mať nejaký potenciál, ale myslím si, že momentálne nie je nutné zakladať túto organizáciu v takom znení, respektíve nie s tým počiatočným kapitálom, keďže v rámci rozpočtu 2024 ešte nemáme pokryté iné veci, ktoré nám chýbajú - tobôž v rozpočte 2023," povedal poslanec Roman Matoušek, ktorý je zároveň predsedom finančnej komisie.



Primátor reagoval, že je to o prioritách. "Niekedy si musíme povedať, či je viac nejaká drobná vec, ktorá poteší komunitu a okolie, alebo budúcnosť, ktorú potrebujeme pre naše ďalšie generácie," povedal.



Prvý riaditeľ Business Košice Martin Mudrák pre TASR priblížil, že táto nezisková organizácia je urbanistickým a ekonomickým rozvojovým centrom mesta Košice. Jeho úlohou je propagovať Košice ako vhodnú destináciu pre talent a investície. Za historické príležitosti považuje potenciálny prísun investícií pri budúcej obnove Ukrajiny či vznik automobilky Volvo v priemyselnom parku Valaliky.



"Prinesie množstvo dodávateľov a tí sa budú rozhodovať, kde budú svoje budúce investície umiestňovať. Nikde nie je napísané, že to musí byť práve v okolí Košíc," vysvetlil s tým, že v tomto prípade je konkurenciou aj Maďarsko. "My sa budeme snažiť týchto investorov dostať do Košíc a ukázať, že práve Košice sú tým správnym miestom pre ich biznis a budúce investície," spresnil.



Podľa jeho slov v súčasnosti diskutujú o niekoľkých mimoriadne atraktívnych investíciách, ktoré do Košíc môžu prísť.