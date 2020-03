Košice zatvoria verejný cintorín aj krematórium

Košice 18. marca (TASR) – Opatrenia pre nový koronavírus sa dotknú aj pohrebísk v meste Košice. Urnový háj v krematóriu a verejný cintorín budú od štvrtka (19. 3.) do odvolania pre verejnosť úplne uzatvorené. Po stredajšom zasadnutí Krízového štábu mesta Košice o tom informoval magistrát na svojej webovej stránke.



Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach ako prevádzkovateľ verejného cintorína a krematória umožní počas smútočných obradov na oboch pietnych miestach v meste prítomnosť maximálne desiatim ľuďom. „Tí ďalší môžu byť len vonku pred obradnými miestnosťami a musia mať na tvári rúško,“ uvádza.



Členovia krízového štábu okrem iného nevylúčili, že ak sa vývoj chorobnosti na nový koronavírus v Košiciach rapídne zhorší, pristúpia aj k ďalšiemu obmedzeniu mestskej hromadnej dopravy (MHD), prípadne k jej úplnému odstaveniu. Vytvorená by mohla byť aj aplikácia, prostredníctvom ktorej by sa obyvatelia mohli cez SMS alebo internet zaregistrovať a uviesť, kedy presne potrebujú cestovať MHD.



„Na krízovom štábe sa riešila aj pomoc najmä pre osamelých alebo zdravotne znevýhodnených seniorov, najmä čo sa týka donášky potravín a liekov. Mesto rokuje s viacerými obchodnými reťazcami, ktoré ponúkajú tieto služby,“ spresňuje. Mesto tiež tvrdí, že rokuje o ďalšej dodávke rúšok aj materiálu na ich výrobu.