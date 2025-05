Košice zverejňujú finálny návrh nového územného plánu

Košice 14. mája (TASR) - Mesto Košice zverejňuje finálny návrh nového územného plánu. Ako informuje na svojej webovej stránke, finálne výkresy so zapracovanými pripomienkami sú pre verejnosť vystavené vo vestibule budovy magistrátu, kde je zároveň opätovne sprístupnená aj študovňa územného plánu.



Mesto považuje návrh nového územného plánu za strategický dokument, ktorý ovplyvní budúce smerovanie a rozvoj Košíc v nasledujúcich desaťročiach. Podľa neho je výsledkom 11-ročnej odbornej, intenzívnej a transparentnej prípravy za účasti nielen odborníkov, ale i verejnosti a mestských inštitúcií.



„Zapojenie verejnosti bolo pre nás kľúčové - vyhodnotili sme viac ako 1700 pripomienok a zorganizovali vyše stovky verejných podujatí. Územný plán sme zároveň digitalizovali tak, aby bol ľahko dostupný pre každého obyvateľa prostredníctvom online aplikácie,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Okrem nej je dostupná aj infolinka územného plánu, a to na telefónnom čísle 055/641 98 15 od pondelka do štvrtka v časoch od 09.00 do 11.00 h a od 13.00 do 15.00 h.



Hlavný architekt mesta Petr Kropp skonštatoval, že v novom pláne pribudlo 50 percent parkov a chránenej sídelnej zelene. „Plán obmedzuje rozširovanie mesta do krajiny a podporuje rozvoj transformačných plôch v intraviláne. Posilňuje dopravnú infraštruktúru o cyklocesty a chodníky, rezervuje priestor pre nové električkové trate a umožňuje rozvoj verejnej dopravy. Vo viac ako 4000 regulačných listoch popisuje reguláciu konkrétnych lokalít, ako aj opatrenia a zásady na zmiernenie dosahov klimatických zmien,“ priblížil.



Nasledujúcim krokom je preskúmanie procesného postupu obstarávania a prerokovania finálneho návrhu Regionálnym úradom pre územného plánovanie a výstavbu, a zároveň zverejnenie všetkých dokumentov pre zainteresovaných. Keď úrad vydá súhlasné stanovisko, nový návrh bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu na júnovom zasadnutí.



Mesto pripomína, že cieľom nového územného plánu je vytvoriť vyvážený a udržateľný rámec rozvoja, ktorý rešpektuje environmentálne hodnoty, urbanistické princípy a potreby súčasných aj budúcich generácií obyvateľov.