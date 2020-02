Košické Sídlisko KVP má nového kontrolóra

Košice 2. februára (TASR) - Novým kontrolórom mestskej časti Košice-Sídlisko KVP bude Ladislav Takáč. Vo funkcii nahradí od 1. marca Annu Hókovú. Rozhodli o tom miestni poslanci na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva. Spomedzi piatich kandidátov ho zvolili verejným hlasovaním na šesťročné funkčné obdobie.



„Som veľmi rád a zároveň vďačný za to, že poslanci mi dali svoju dôveru. Uvedomujem si, že je to veľký záväzok hlavne voči občanom mestskej časti a zároveň cítim obrovskú zodpovednosť za výkon tejto funkcie. Ako kontrolór chcem zúročiť svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol ako predseda finančnej komisie, teraz však budem na druhej strane brehu,“ uviedol Takáč po výsledkoch hlasovania.



Komisia na to určená posúdila splnenie zákonných náležitostí jednotlivých uchádzačov o tento post. Všetci prihlásení kandidáti splnili stanovené podmienky a boli pozvaní na rokovanie zastupiteľstva. Voľba bola jednokolová, keďže vybraný uchádzač získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov.



Ladislav Takáč v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Na úrovni mestskej časti je od roku 2015 zvoleným poslancom a zároveň predsedom finančnej komisie miestneho zastupiteľstva. Funkcia kontrolóra je však nezlučiteľná s poslaneckým mandátom, preto v najbližších dňoch pristúpi k jeho vzdaniu sa. „Ak dôjde k zániku poslaneckého mandátu, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov v príslušnom volebnom obvode. V tomto prípade ide o obvod číslo štyri, kde by mal Takáča po vzdaní sa funkcie poslanca nahradiť 23-ročný Dávid Karľa,“ uviedla vedúca právneho oddelenia Magdaléna Balážová.