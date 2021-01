Košická mestská knižnica pre mládež v stredu otvára niektoré pobočky

Košice 26. januára (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice v stredu (27. 1.) otvorí päť zo svojich 20 pobočiek. Poskytovanie služieb pre čitateľov bude obmedzené a podriadené prísnemu dodržiavaniu záväzných nariadení proti šíreniu ochorenia COVID-19.



"Od stredy otvárame mimoškolské pobočky knižnice, školské zatiaľ zostávajú zatvorené spolu so školami. Naše služby sa obmedzia na poskytovanie výpožičných služieb, teda na vrátenie a požičiavanie kníh, časopisov a spoločenských hier," uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Otvorené bude od pondelka do piatka od 10.00 do 16.00 h, čas od 12.00 do 13.00 h je vyhradený na dezinfekciu priestorov.



Knižnica informovala, že obnovila službu rýchleho vrátenia kníh prostredníctvom biblioboxu a vrátené knihy opäť posiela do karantény. Pre návštevníkov platia príslušné základné pravidlá. "Čitatelia sa zatiaľ nebudú môcť voľne pohybovať medzi regálmi s knihami a nepoteší ich ani stále platný zákaz konania podujatí, využívania detských kútikov a verejného internetu," priblížia riaditeľka.



Pre čitateľov platí tiež povinnosť preukázať sa dokladmi o absolvovaní antigénového testu s negatívnym výsledkom, respektíve o prekonaní ochorenia COVID-19 v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s prihliadnutím na výnimky. "Povolený čas návštevy knižničných priestorov sme obmedzili na maximálne 15 minút. Preto odporúčam urobiť si výber kníh vopred, uprednostniť online službu expresný balíček, objednávku e-mailom alebo telefonicky. Samozrejme, ak to niekomu takto nevyhovuje, radi s výberom pomôžu naši pracovníci priamo v pobočkách," dodala Prextová.