Košické mestské časti kritizujú postup primátora pri škrtaní financií

Košice 14. apríla (TASR) – Starostovia najväčších mestských častí v Košiciach odmietajú postup primátora Jaroslava Polačeka pri škrtaní financií, ktoré majú ísť pre mestské časti. V otvorenom liste, ktorý v utorok odovzdali na magistráte, žiadajú v krátkom čase zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo, respektíve spoločné rokovanie Rady starostov a primátora.



Starostovia siedmich najväčších častí mesta reagujú na list primátora zo 6. apríla, v ktorom oznámil, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu a negatívnym ekonomickým dosahom dôjde v druhom štvrťroku k zníženiu schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Avizované zníženie podielových daní v mesiacoch apríl až jún podľa nich vyvoláva otázky, na ktoré list nedáva odpoveď.







Podľa listu starostov nie je zrejmé, či informácia o percentuálnom znížení schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vychádza z prijatého rozpočtového opatrenia primátora mesta alebo ide len o návrh, o ktorom sa bude rokovať. Ak by išlo o prvý prípad, považujú to za "flagrantné porušenie zákona" o meste Košice, ako aj zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.



"Nebránime sa určitým reštrikciám, ale je nevyhnutná nejaká dohoda a konsenzus medzi mestom Košice a mestskými časťami. Odmietame postup, ktorý je v súčasnosti realizovaný, keď sme postavení pred hotové rozhodnutia. Nie je možné, že túto vec prijme primátor a nejakým direktívnym spôsobom to nariadi mestským častiam, pretože to je v rozpore so zákonom. Ak chceme robiť zmeny v rozpočte, je nevyhnutné, aby to prešlo aj mestským zastupiteľstvom," povedala pre novinárov starostka mestskej časti (MČ) Nad jazerom a mestská poslankyňa Lenka Kovačevičová. Poukázala pritom na ťažkú situáciu samospráv, keď mnohí starostovia dnes nevedia, či budú mať vôbec na platy zamestnancov.



Rozhodovanie bez mestského zastupiteľstva označil aj starosta Sídliska Ťahanovce a mestský poslanec Miloš Ihnát za neprípustné. "Ak pán primátor chce niečo meniť, nech to robí demokraticky tak, ako sa to má," povedal. Kritizoval tiež, že starostovia neboli prizvaní k rokovaniu krízového štábu mesta. Pri prípadných úpravách mestského rozpočtu je podľa starostu MČ Juh a mestského poslanca Jaroslava Hlinku potrebné mať prehľad opatrení a šetrenia aj v rámci magistrátu a mestských podnikov.