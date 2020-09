Košické mestské kúpaliská navštívilo túto sezónu viac ľudí ako vlani

Košice 10. septembra (TASR) – Košické mestské kúpaliská navštívilo túto letnú sezónu viac ľudí ako po minulé roky, a to aj napriek koronakríze či kratšej sezóne pre nepriaznivé počasie. Z pohľadu prevádzky ju hodnotia ako mimoriadne náročnú. Pre TASR to uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku mestského podniku Tepelné hospodárstvo Štefan Ferencz, ktorý kúpaliská spravuje.



Kúpalisko Červená hviezda a kúpalisko Rumanová navštívilo počas tejto sezóny dokopy viac než 65 000 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to približne o 2,5 percenta viac.



„Pokiaľ zoberiem do úvahy dlhodobý priemer za uplynulých päť rokov, tak návštevnosť bola oproti tomuto obdobiu mierne vyššia,“ povedal s tým, že v júli bola návštevnosť pod dlhodobým priemerom.



Štatistiky sa zlepšili v auguste, keď bola o 15 percent vyššia ako dlhodobý priemer. „Pri porovnaní jednotlivých kúpalísk sa dá povedať, že o niečo viac návštevníkov malo kúpalisko Rumanová, Červená hviezda sa naň postupne doťahuje, keď si medziročne polepšila o vyše 14 percent,“ spresnil.



Tohtoročná sezóna trvala približne od konca júna do 2. septembra. Okrem nepriaznivého počasia mala výrazne negatívny vplyv na hospodárenie uvedených dvoch prevádzok aj koronakríza a s ňou spojené zvýšené náklady na hygienické opatrenia. Ako Ferencz uviedol, súviseli so zvýšenou dezinfekciou, režimovými opatreniami alebo s obmedzením kapacity na kúpalisku Rumanová.



„Náklady súvisiace s týmito opatreniami nám značne zvýšili náklady na prevádzku,“ dodal s tým, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi musia počítať aj so zvýšenými nákladmi na mzdy a spotrebu energií, u ktorých nastal medziročný nárast.



Košické mestské kúpaliská dlhodobo neprinášajú zisk. Stratu vykázali aj vlani, na jedno kúpalisko išlo o sumu okolo 50 000 eur.