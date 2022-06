Košické mestské kúpaliská sa pripravujú na letnú sezónu

Košice 5. júna (TASR) – Košické mestské kúpaliská sa chystajú na letnú sezónu. Práce realizujú tak, aby v prípade priaznivého počasia bolo kúpalisko Rumanová pripravené na otvorenie od 17. júna a kúpalisko Červená hviezda od 25. júna. Pre TASR to povedal námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz.



Prípravné práce podľa jeho slov spočívajú najmä v čistení bazénových telies, odzimovaní a príprave technológií na úpravu bazénovej vody, priestorov zázemia či samotného areálu.



Čo sa týka noviniek, pripravujú rozšírenie plochy na kúpalisku Rumanová o ležovisko, ktoré bude zriadené na streche zázemia kúpaliska. "Ide o vytvorenia terasovitého priestoru na umiestnenie ležadiel a slnečníkov," spresnil Ferencz s tým, že ukončenie prác predpokladajú do začiatku sezóny. Nevylučujú však, že by sa tento termín mohol predĺžiť vzhľadom na zlú dostupnosť materiálov a stavba by tak bolo hotová až koncom júna.



Na kúpalisku Červená hviezda aktuálne pracujú na zastrešení vodnopólového bazéna s výstavbou zázemia na jeho celoročnú prevádzku. "Z uvedeného dôvodu bude časť areálu neprístupná pre verejnosť. Priebeh prác by však iným spôsobom nemal obmedziť prevádzku kúpaliska," doplnil.