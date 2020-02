Košickí poslanci budú opäť rokovať o návrhu tohtoročného rozpočtu

Košice 18. februára (TASR) – Mesto Košice plánuje v tomto roku hospodáriť so sumou okolo 225 miliónov eur. O návrhu rozpočtu bude mestské zastupiteľstvo (MsZ) opäť rokovať na svojom zasadnutí, ktoré je naplánované na štvrtok a piatok (20. - 21. 2.). Košice sú od začiatku roka v rozpočtovom provizóriu, poslanci na vlaňajšom decembrovom zasadnutí rokovanie o tomto bode programu prerušili.



„Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške jeden milión eur, prebytok je vytvorený z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch,“ uvádza sa v návrhu, o ktorom majú poslanci rokovať tento týždeň. Celkové príjmy predstavujú 225,21 milióna eur a výdavky 224,21 milióna eur. Kým je prebytok v bežnom rozpočte 4,42 milióna eur, schodok v kapitálovom rozpočte predstavuje sumu 20,64 milióna eur. Prebytok vo finančných operáciách je 17,22 milióna eur.



Z bežných výdavkov má ísť okolo 87,83 milióna eur do oblasti vzdelávania. Čo sa týka kapitálových výdavkov, do tohto programu má ísť 4,83 milióna eur. Najviac peňazí plánuje mesto investovať do dopravy, na čo navrhuje vyčleniť 7,7 milióna eur. Z toho dva milióny eur majú byť určené na opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov. Sumu 4,34 milióna eur chce investovať do kultúry a športu. Ďalších 1,3 milióna eur má byť určených aj na Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej. Podľa primátora Jaroslava Polačeka v rozpočte prvýkrát vyčlenili aj peniaze na opravu medzigarážových a medziblokových priestorov.



Ako povedal, o rozpočte mesta s poslancami a starostami mestských častí (MČ) diskutujú približne od vlaňajšieho novembra. Tvrdí, že tento návrh je oproti jeho decembrovej verzii vylepšený a zapracovali doň aj všetky všeobecne záväzné nariadenia, ktoré na konci minulého roka prijali. „Hovorí o tom, že je v ňom viac peňazí, ktoré chceme posunúť naspäť občanom. MČ dostávajú takmer 16 miliónov eur, čo je najviac v histórii mesta Košice na to, aby zabezpečili tie úlohy, ktoré majú,“ uviedol s tým, že viac peňazí pôjde aj do športu, kultúry či sociálnej oblasti.



„Šetríme na chode úradu, na verejných obstarávaniach. Dnes už môžeme povedať, že takmer na každej zákazke, ktorú si mesto Košice objednáva - či sú to rekonštrukcie telocviční, školských zariadení alebo ciest, dokážeme oproti predchádzajúcemu obdobiu ušetriť 10 až 20 percent. Sú to milióny eur, ktoré opäť vraciame do rozpočtu,“ uviedol primátor Polaček.