Mimoriadne zasadnutie o prelomení veta v Košiciach prerušili

Košice 11. septembra (TASR) – Košickí poslanci na piatkovom rokovaní nehlasovali o prelomení primátorovho veta. Mimoriadne mestské zastupiteľstvo (MsZ) prerušili, zdôvodnili to neprítomnosťou viacerých poslancov. Pôvodne chceli potvrdiť uznesenie, prostredníctvom ktorého by bol generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimír Padyšák aj na čele predstavenstva DPMK.



O zvolanie mimoriadneho MsZ o personálnych zmenách v predstavenstve DPMK požiadala skupina poslancov. Ako povedal jeden z nich Milan Lesňák, chceli urýchliť proces.



„Predstavenstvo DPMK je nefunkčné. Pán primátor (Jaroslav Polaček, pozn. TASR) nikdy nedal zastupiteľstvo poobede a už vôbec nie, keď je v utorok voľno a ľudia majú naplánované výlety. Je to politický kalkul,“ povedal Lesňák pre TASR. Ako pripomenul, DPMK je mestský podnik, do ktorého ide z mestského rozpočtu najviac peňazí.



Podľa Polačeka termín zvolania mimoriadneho MsZ na piatkové popoludnie nebol úmyselný. „Bolo potrebné prispôsobiť čas všetkým okolnostiam, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva aj programom. Nemali sme vedomosť, že by zvolávatelia, ktorí požiadali o toto mimoriadne zastupiteľstvo, mali konkrétny termín. V žiadosti to neuviedli,“ povedal.



Prítomných bolo 30 zo 41 poslancov. Na prelomenie veta bolo potrebných 25 hlasov, teda trojpätinová väčšina. Návrh prerušiť rokovanie predložil poslanec Vladimír Saxa. „Ide o veľmi dôležitú tému, ku ktorej by mali mať možnosť vyjadriť sa všetci poslanci,“ uviedol. Prelomiť veto sa tak opäť pokúsia na najbližšom riadnom rokovaní MsZ, ktoré je naplánované na 19. októbra.



Poslanci chceli potvrdiť uznesenie z 30. júla, ktoré primátor nepodpísal. Vtedy odobrili, aby bol na čele predstavenstva DPMK namiesto riaditeľa magistrátu Marcela Čopa generálny riaditeľ a člen predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák. Za člena predstavenstva už nechceli Jozefa Oberuča ale riaditeľa riadenia dopravy DPMK Romana Danka a riaditeľa techniky a údržby DPMK Emila Štofča.



Nepodpísanie uznesenia primátor zdôvodnil výsledkom kontrol vykonaných referátom auditu a kontrolingu magistrátu. Podľa nich v dopravnom podniku došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých bolo podané trestné oznámenie.



„Do doby, kým Generálnou prokuratúrou SR nebude potvrdené, že výkonné vedenie DPMK postupovalo pri výkone svojich funkcií vo vzťahu k realizovanému verejnému obstarávaniu v súlade s platnou legislatívou, nie je v záujme mesta Košice určiť za predsedu predstavenstva Vladimíra Padyšáka,“ uviedol Polaček.



Padyšáka navrhol za dočasného riaditeľa DPMK Polaček na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v decembri 2018. V uplynulých mesiacoch sa vyjadril, že nemá jeho dôveru a nezvláda manažérske povinnosti generálneho riaditeľa, o čom podľa neho svedčí aj plytvanie finančnými prostriedkami v DPMK. Padyšák obvinenia odmieta.