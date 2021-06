Mobilfest ovplyvnila pandémia iba čiastočne, tvrdia organizátori

Košice 14. júna (TASR) – Šiesty ročník Mobilfestu poznačila pandémia nového koronavírusu iba čiastočne. Ako TASR za organizátorov informovala Malka Sýkorová, príspevkov bolo menej, no boli kreatívnejšie a kvalitnejšie.



Členovia poroty Peter Hrabinský a Jaroslav Kerner skonštatovali, že protipandemické obmedzenia donútili zúčastnených k väčšej kreativite a zároveň im umožnili venovať sa dôslednejšie samotnej realizácii diel. Okrem tohto aspektu vidí výkonný riaditeľ festivalu Walter Uhrík zvýšenú kvalitu prihlásených videí aj v čoraz väčších technologických možnostiach mobilných telefónov a ich doplnkov. „Napríklad stabilizátory sú dnes súčasťou takmer každého diela a výrazne sa zlepšila aj zvuková stránka prihlasovaných videí,“ povedal.



Do tohto medzinárodného festivalu videofilmov natočených mobilom sa tentoraz zapojilo 24 autorov s 29 súťažnými príspevkami. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to dospelí a študenti a žiaci. Špeciálnou kategóriou bol videoklip na tému dovolenka v Košickom kraji. Prvé miesto v kategórii dospelí získal Julián Bosák z Košíc za film Neuralink. Prvé miesto v kategórii študenti a žiaci obsadili dve videá – Dominik Fuksz z Košíc za dielo Za monitorom a Lívia Kanócz s videom DneŠOK?. Víťazkou kategórie dovolenka v Košickom kraji sa stala Nikola Macejová z Prešova s videom Kraj môjho srdca.



Mobilfest organizujú Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach a produkcná spolocnost Auvid Košice. Jeho prezidentom je od roku 2014 hudobník a zabávač Marián Čekovský.