Klzisko v košickom parku sprístupnia v piatok

Košice 15. decembra (TASR) – Mobilnú ľadovú plochu v košickom mestskom parku uvedú do prevádzky v piatok (17. 12.). Náklady na jej vybudovanie predstavovali 522.000 eur. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že vstup na plochu bude podliehať pandemickým opatreniam.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odobril žiadosť mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) o prevádzkovanie tejto mobilnej ľadovej plochy. Súhlas pre športové aktivity na nej je zatiaľ podmienený prevádzkovým poriadkom prispôsobeným aktuálnej pandemickej situácii.



Umožnený bude vstup iba pre osoby v režime OP a naraz sa bude môcť korčuľovať najviac 33 ľudí. Maximálna kapacita korčuliarov na ľadovej ploche v súčasnosti môže byť len jedna osoba na 25 štvorcových metrov, a to bez prítomnosti divákov. TEHO ako prevádzkovateľ klziska musí okrem iného zabezpečiť minimálne dvojmetrové rozstupy osôb čakajúcich v radoch.



Klzisko s rozmermi 40 krát 20 metrov bude pre verejnosť k dispozícii bezplatne každý deň až do marca, a to od 9.00 do 20.30 h. Technická prestávka by mala byť každý utorok predpoludním. Zároveň vždy po hodine prevádzky by mala byť krátka prestávka, počas ktorej by došlo k úprave ľadu. „Klzisko môže byť v prevádzke dovtedy, pokiaľ maximálna vonkajšia teplota nepresiahne desať stupňov. Snahou mesta je, aby počas školského roka bolo klzisko v predpoludňajších hodinách k dispozícii aj žiakom základných škôl počas hodín ich telesnej výchovy,“ uvádza mesto.



Slávnostné otvorenie mobilnej ľadovej plochy je naplánované na piatok o 17.00 h. V sobotu (18. 12.) v rovnakom čase sa tam pri príležitosti osláv storočnice hokeja v Košiciach a v mestskom parku uskutoční aj priateľský zápas hokejových nádejí HC Košice a Liba Academy.