Košice začali s obnovou Steel Arény, stáť bude vyše 5,7 milióna eur

Na snímke zľava prezident HC Košice Alexander Lang, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a manažér Steel Arény Martin Schwarc počas brífingu o oznámení významnej investície do rekonštrukcie technologického zázemia Steel Arény v Košiciach 6. mája 2024. Foto: TASR – František Iván

Košice 6. mája (TASR) - Steel Arénu v Košiciach obnovia za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH. Mesto Košice v pondelok odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Modernizácia má znížiť energetickú náročnosť tejto multifunkčnej haly a vyriešiť aj súčasný havarijný stav strešného opláštenia haly, takzvaného svetlíka, či problémy so zatekajúcou zrážkovou vodou. Ide o najväčšiu investíciu do Steel Arény od jej otvorenia v roku 2006. Ako na tlačovom brífingu uviedol primátor Jaroslav Polaček, práce by mali trvať päť mesiacov.Rekonštrukcia bude rozdelená na tri časti. Pôjde o výmenu technológie chladenia a vzduchotechniky na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche za necelých 3,5 milióna eur, opravu strešného svetlíka za vyše pol milióna eur, obnovu zázemia za viac ako 825.000 eur a výmenu osvetlenia takmer za 900.000 eur.spresnil Polaček s tým, že zmodernizovanú Steel Arénu by chceli skolaudovať koncom septembra, aby opäť mohla byť v prevádzke od polovice októbra.Čo sa týka ľadovej plochy, tá bude prispôsobená novým požiadavkám Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Ako dodal prezident HC Košice Július Lang, domáci hokejisti počítali s obmedzeniami počas prác. Kde budú trénovať a na akej ľadovej ploche odštartujú ďalšiu sezónu, je podľa jeho slov v štádiu riešenia.Do jesene sa v Steel Aréne neuskutočnia ani žiadne kultúrne podujatia či koncerty. Výnimkou je júnové podujatie.dodal manažér Steel Arény Martin Schwarc.Na financovaní modernizácie Steel Arény sa sumou päť miliónov eur podieľa Fond na podporu športu. Zvyšných 708.230 eur poskytne občianske združenie (OZ) Košická aréna, ktoré Steel Arénu prevádzkuje. Vlastníkmi podielov sú mesto Košice, Slovenský olympijský a športový výbor a súkromné osoby.dodal Polaček.