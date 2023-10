Košická škôlka Oštepová slávnostne otvorila vynovené priestory

Košice 19. októbra (TASR) - Materská škola (MŠ) na Oštepovej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Juh sa od začiatku nového školského roka rozšírila o dve triedy, ktoré vznikli po rekonštrukcii doposiaľ nevyužívaných pavilónov. Prvýkrát v jej histórii ju navštevuje trojciferný počet detí. Celková kapacita sa z doterajších 80 zvýšila na 124. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Vynovené priestory slávnostne otvorili v stredu (18. 10.).



Vybudovanie nových tried, ako aj ďalšie stavebné práce súvisiace napríklad so znížením energetickej náročnosti budovy či úpravou kuchyne stáli 1,85 milióna eur. Práce trvali jeden rok. "Finančné prostriedky na stavebné práce išli z eurofondov, rekonštrukciu spolufinancovalo z vlastných zdrojov aj mesto Košice," uvádza magistrát.



V novovzniknutých triedach a kuchyni kompletne vymenili rozvody zdravotechniky, ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Nová je aj fasáda, podlahy či zelené strechy. Doplnili tiež interiérové vybavenie do novovytvorených priestorov a kuchyne, ktorá prešla kompletnou obnovou. "Vďaka zelenej streche, zatepleniu a výmene okien sme výrazne znížili energetickú náročnosť budovy. Zvýšená kapacita škôlky bola naplnená takmer okamžite," povedala riaditeľka MŠ Jana Džuberová. Deti môžu tiež využívať vynovený školský dvor vrátane detského ihriska.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že mesto každoročne vyčleňuje na školstvo zhruba 45 percent financií zo svojho rozpočtu. Vďaka investíciám do vzdelávania sa napríklad v tomto školskom roku rozšírili kapacity troch MŠ celkovo o 57 detí.



"Hoci od primátorov iných miest počúvam, aký majú problém s nedostatočnou kapacitou ich MŠ alebo základných škôl, v Košiciach nás to našťastie nemusí trápiť. Žiaľ, trápi nás obrovský modernizačný dlh v školstve, ktorý sa v rámci našich finančných možností alebo úspechov pri podávaní eurofondových projektov snažíme postupne znižovať," povedal.



V investíciách do zlepšenia kvality výučby a vybavenia škôl a športovej infraštruktúry budú podľa jeho slov pokračovať aj naďalej, hoci finančná situácia mesta nie je najlepšia. Na budúci rok plánujú napríklad začať s výstavbou novej MŠ pre 111 detí v MČ Pereš.