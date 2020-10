Košické mestské zastupiteľstvo nerokovalo o zákaze hazardu

Košice 20. októbra (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo na svojom XIX. zasadnutí nerokovalo o zákaze hazardu na svojom území, poslanci tento bod programu z rokovania v pondelok vypustili. Primátor Jaroslav Polaček avizoval, že ho poslancom bude predkladať opakovane.



„Táto téma vôbec nebola prerokovaná na úrovni rady starostov, v komisiách. Boli tam procesné aj legislatívne nedostatky,“ uviedla pre TASR poslankyňa a starostka košickej mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, ktorá navrhla stiahnuť bod z rokovania. Návrh uznesenia podľa jej slov, okrem iného, nešpecifikoval, aký druh hazardu by mali zakázať.



Zastáva názor, že hazard je dosť regulovaný na štátnej úrovni. „Aj keď ho na území mesta zakážeme, na veci to nič nemení. Nie som proti regulácii, ale takéto radikálne riešenie – mysliac, si že nejaký problém vymizne ako lusknutím alebo čarovným prsteňom, tak to určite nie,“ dodala s tým že by sa presunul do online priestoru či by vznikol na čiernom trhu. Zároveň vyjadrila súhlas s tým, aby herne a kasína neboli v blízkosti škôl, sociálnych zariadení či kostolov.



Primátora Polačeka sklamalo, že MsZ tému zákazu hazardu odsunulo na neurčito. „Môžem sľúbiť, že tento bod budem predkladať na každom jednom ďalšom zastupiteľstve, ktoré je pred nami,“ povedal pre TASR s tým, že je zástanca vytlačenia hazardu z centra Košíc na okraj z viacerých dôvodov. Medzi nimi napríklad aj preto, lebo prispieva k existenčným problémom rodín či zvýšeniu kriminality v meste.



Polaček a niektorí starostovia spoločne pred dvomi týždňami avizovali, že na MsZ chcú otvoriť diskusiu o zákaze hazardu na území Košíc. Ak by poslanci predložený návrh schválili, vzali by na vedomie informáciu o tomto zámere mesta.



Zároveň by primátora požiadali, aby k nemu do konca roka zabezpečil stanoviská jednotlivých MČ a následne pripravil všeobecne záväzné nariadenie s platnosťou od roku 2022. Polaček vtedy uviedol, že vzhľadom na licencie na prevádzkovanie hazardných hier by tak hazard mohol v Košiciach skončiť najskôr v roku 2027. Príjmy z odvodov z hazardných hier predstavujú pre všetky MČ dokopy približne jeden milión eur ročne.



Obce prostredníctvom VZN budú môcť po novom na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nová legislatíva zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec.