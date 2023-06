Padyšák končí vo funkcii riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice

Košice 13. júna (TASR) - Vladimír Padyšák končí vo funkcii generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Mestské zastupiteľstvo (MsZ) ho odvolalo na svojom utorkovom rokovaní.



Podľa viacerých poslancov bola najväčším problémom komunikácia a neschopnosť spolupráce medzi vedením DPMK a vedením mesta. Namiesto Padyšáka tak bude dočasným generálnym riaditeľom doterajší riaditeľ dopravy Roman Danko. Členom predstavenstva bude aj riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Primátor Jaroslav Polaček má vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa dopravného podniku do 60 dní.



"Rešpektujeme rozhodnutie poslancov. Verme, že to naozaj pomôže dopravnému podniku a primátor sa už konečne nebude mať na čo vyhovárať a pošle peniaze do DPMK," reagoval Padyšák.



"DPMK do tejto chvíle niektoré naše žiadosti splnil. To znamená, že doprava v Košiciach nejakým spôsobom funguje, mnohé veci sa urobili a v tejto chvíli verím, že sa postavíme na novú štartovaciu čiaru, ktorou opäť oživíme dopravu, kedy do Košíc donesieme bus pruhy, nebudú nám vybuchovať tendre a budeme môcť robiť to, čo potrebujeme - užívať eurofondy, aby sme dopravu v Košiciach zlepšili," povedal Polaček.



DPMK má dlhodobo finančné problémy a vzťahy medzi vedením mesta a DPMK boli v uplynulých rokoch napäté. Padyšáka pritom na čelo DPMK navrhol primátor Polaček pri nástupe do svojej funkcie v roku 2018. Neskôr sa ho už viackrát snažil z vedenia DPMK odvolať. MsZ sa s tým doposiaľ nestotožnilo. V utorok napokon podporilo poslanecký návrh na personálne zmeny.