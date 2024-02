Košické mestské zastupiteľstvo prelomilo veto

Košice 8. februára (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí, ktoré iniciovali poslanci, prelomilo veto troch uznesení, ktoré primátor Jaroslav Polaček nepodpísal. Zmenili aj Štatút mesta Košice, v rámci ktorého určili i prerozdeľovanie podielových daní mestským častiam, či rokovací poriadok. Primátora požiadali aj o informácie o stave strategických projektov mesta z minulého roka.



Poslanci potvrdili tri pozastavené uznesenia, ktoré schválili už vlani v decembri. Týkajú sa vyplatenia dotácií pre športové kluby, optimalizačných opatrení k zvýšeniu príjmov mesta či predloženia informatívnej správy o rekonštrukcii Slaneckej cesty.



Primátor ich nepodpísanie zdôvodnil tým, že dotácie sú už vyplatené, o Slaneckej ceste informuje mesto pravidelne a informatívna správa by zvýšila administratívno-personálnu záťaž, či tým, že MsZ nemá kompetenciu rozhodovať či zadávať primátorovi úlohy, týkajúce sa optimalizácie počtu zamestnancov mesta.



Poslanci zároveň v nadväznosti na odporúčanie hlavného kontrolóra Pavla Galla vyzvali primátora, aby splnil uznesenie o doplatení podielových daní, ktoré primátor aj podpísal. Odobrili tiež, aby nevyplatená suma vo výške 1,4 milióna eur bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2024 a následne bola vyplatená dotknutým mestským častiam. Schválili si aj neobmedzený vstup do priestorov magistrátu pri výkone svojho mandátu.



V súvislosti s podielovými daňami, ktoré boli mestským častiam zo strany mesta krátené od septembra do decembra minulého roka, zakotvili v štatúte mesta aj model prerozdeľovania podielových daní. "Považovali sme túto zmenu štatútu za potrebnú najmä z toho dôvodu, aby sa jasne, transparentne a presne nastavili pravidlá financovania mestských častí. Pripravili sme preto jednoduchý vzorec, ktorý hovorí o tom, akú sadzbu z tých peňazí, ktoré dostane mesto od štátu, dá mestským častiam. Je to konkrétne na obyvateľa podľa toho, aké sú kompetencie, aké majú jednotlivé mestské časti úlohy," povedal pre TASR poslanec Marcel Vrchota, ktorý je zároveň starostom MČ Západ.



"Štatút, tak, ako je navrhnutý, hlavne v ekonomickej časti, ale aj v iných, je nieže neprijateľný, ale nefunkčný z pohľadu riadenia mesta. Okrem toho, že tento materiál vecne nemá žiadnu finančnú analýzu a dopad na rozpočet, ktorý by definoval základné finančné rámce, jednoducho absolútne ignoruje základné záležitosti, ktoré mesto Košice musí realizovať," reagoval Polaček. Podľa prepočtu magistrátu by mestské časti mali na základe uvedeného vzorca dostať navyše dokopy zhruba o päť miliónov eur viac ako doteraz.



MsZ odobrilo aj zmenu rokovacieho poriadku. Po novom by tak MsZ malo zasadať každé dva mesiace. Po ukončení rozpravy by už zároveň nemala byť možnosť vystúpení ďalších rečníkov vrátane predsedajúceho.



Poslanci sa zaoberali aj personálnymi otázkami, v rámci ktorých napríklad odvolali viceprimátora Marcela Gibódu z predstavenstva Košickej futbalovej akadémie a Visit Košice.