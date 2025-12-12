< sekcia Regióny
Košickí poslanci schválili dobudovanie infraštruktúry NOCKE
Dohodou o urovnaní s uvedenou firmou majú zaniknúť všetky doterajšie sporné a nesporné nároky týkajúce sa priľahlého areálu pri bývalej plavárni a terajšom NOCKE.
Košice 12. decembra (TASR) - Košickí mestskí poslanci na piatkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) odobrili dohodu o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou Beach Club Košice i dobudovanie infraštruktúry pre Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE). Okrem iného schválili aj úver na modernizáciu osvetlenia.
Dohodou o urovnaní s uvedenou firmou majú zaniknúť všetky doterajšie sporné a nesporné nároky týkajúce sa priľahlého areálu pri bývalej plavárni a terajšom NOCKE. Spoločnosť má odstrániť z dotknutých pozemkov všetky stavby a hnuteľné veci, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Mesto zas firme vyplatí finančnú náhradu vo výške 300.000 eur, ktorá bude uhradená v dvoch splátkach.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka umožní dohoda pripraviť priestor pre novú tobogánovú vežu, oddychovú zónu a ďalšie služby, čím sa podľa neho stáva košický aquapark realitou. „Som rád, že môžeme pokračovať v rozširovaní areálu NOCKE a s jeho prepojením do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda,“ uviedol na sociálnej sieti. MsZ zároveň poverilo mestský podnik Tepelné hospodárstvo, aby z externých zdrojov prefinancoval výstavbu parkoviska v rámci dobudovania infraštruktúry pre NOCKE.
Poslanci tiež schválili dlhodobý bankový úver do výšky maximálne desať miliónov eur s postupným čerpaním v priebehu rokov 2026 - 2028 a splatnosťou úveru maximálne 20 rokov. Peniaze majú ísť na rekonštrukciu a modernizáciu prvkov sústavy verejného osvetlenia. Má ísť o alternatívny finančný zdroj. MsZ totiž v novembri schválilo prijatie takéhoto úveru od envirofondu. „Podľa najnovších informácií z Ministerstva životného prostredia SR sa z Environmentálneho fondu s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú poskytovať úvery na rekonštrukcie a modernizácie prvkov sústavy verejného osvetlenia z dôvodu, že ide o návratné investície, u ktorých je možné realizovať splátky úveru z dosiahnutých úspor za elektrickú energiu,“ zdôvodnilo mesto.
Na piatkovom rokovaní tiež aktualizovali uznesenia týkajúce sa zmlúv o poskytnutí prostriedkov z eurofondov a spolufinancovaní mesta v súvislosti s projektmi na vodozádržné opatrenia na strechách materských škôl Juhoslovanská a Húskova. Odobrili aj uzavretie grantovej dohody pre potreby projektu NETCO 2.0 medzi Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru a mestom Košice.
