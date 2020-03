Košice schválili opatrenia,ktoré majú pomôcť v boji proti koronavírusu

Košice 26. marca (TASR) – Sumu 2,5 milióna eur vyčlenilo košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) priamo na činnosti súvisiace s aktuálnou situáciou, ktorá sa týka nového koronavírusu. Na svojom neplánovanom štvrtkovom rokovaní okrem iného tiež dočasne odobrilo bezplatné parkovanie či zvýšilo hranicu dôchodku pre priznanie finančného príspevku na stravovanie. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sú prijaté opatrenia v hodnote približne troch miliónov eur.







Zo sumy 2,5 milióna eur pôjde na civilnú ochranu jeden milión eur, na sociálnu výpomoc 1,4 milióna eur a na dotácie pre poskytovateľov sociálnych služieb 100.000 eur. Z toho 2,4 milióna eur schválili prvou zmenou rozpočtu z rezervného fondu a zvyšných 100.000 eur z financií, ktoré boli určené pre občianske združenie Košická aréna. Podľa Polačeka bude veľká časť z vyčlenených peňazí určená na pomoc seniorom, ktorí by mali zostať doma. „Aby sme im vedeli doručiť hygienicko-potravinový balíček a informácie. Po novom nebudú občania len volať na callcentrum mesta, ale mesto Košice bude cez našich pracovníkov, dobrovoľníkov priamo telefonicky kontaktovať osoby, ktoré vyhodnotíme ako tie, ktoré potrebujú psychosociálnu pomoc a službu,“ vysvetlil s tým, že mesto tiež zriadi verejnú zbierku na zmiernenie vplyvov opatrení prijatých v súvislosti s výskytom nového koronavírusu.



Poslanci zároveň odsúhlasili zvýšenie hranice dôchodku zo 415 na 450 eur pre priznanie finančného príspevku vo výške jedno euro na stravovanie dôchodcov a ďalšie jedno euro na jeho donášku. Platiť to bude od 1. apríla do 30. júna.



Čo sa týka dopravy, dočasne zrušili spoplatnenie parkovania v centrálnej mestskej zóne a rezidentských lokalitách č. 1 až 10. Po skončení mimoriadnej situácie sa má tiež predĺžiť platnosť časového cestovného lístka. Týkať sa to má tých cestujúcich košickou mestskou hromadnou dopravou, ktorí ho mali platný v čase, keď došlo k zmene režimu cestovného poriadku MHD pre nový koronavírus.



Primátor bude tiež môcť od apríla do júna rozhodovať o poskytnutí dotácie do výšky 5000 eur, doposiaľ bol limit 1500 eur. Podmienkou jej poskytnutia bude výlučne ochrana zdravia obyvateľstva, respektíve ochrana zdravia pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva.



Polaček sa na MsZ vzdal časti platu nad rámec základného platu stanoveného zákonom. Poslanci odsúhlasili, aby namiesto súčasných 6085 eur v hrubom poberal do konca roka plat v základnej výške, čo mesačne predstavuje 4347 eur v hrubom. Svoj návrh primátor zdôvodnil nepriaznivým ekonomickým vývojom v súvislosti s novým koronavírusom.



Štvrtkové neplánované rokovanie MsZ sa konalo v špeciálnom bezpečnostnom režime. Okrem iných opatrení účastníkom rokovania pred vstupom do rokovacej sály merali teploty a každý musel mať rúško alebo respirátor a gumené rukavice.