Košice schválili zámer odpredaja pozemku, kde má vyrásť hokejová hala

Košice 10. februára (TASR) – Mesto Košice plánuje predať Košickému samosprávnemu kraju (KSK) pozemok na Medickej ulici, kde by mala vyrásť tréningová hokejová hala. Zámer predaja odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom rokovaní.



Dokopy ide o pozemok mesta o výmere viac ako 4500 metrov štvorcových. Poslanci schválili zámer predaja za jedno euro za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozvoj športu a charakter stavby. „Bude slúžiť pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu pre budúcich športovcov a pre obyvateľov mesta Košice a za podmienok, že KSK poskytne mestu v tejto hale bezodplatne časovú dotáciu v tréningovom procese 18 hodín týždne počas obdobia desať rokov od začatia jej prevádzkovania,“ uvádza sa v schválenom uznesení. Mimo prevádzkovej doby haly by verejnosť mala môcť bezplatne využívať jej parkovacie miesta. KSK by zároveň mal raz ročne poskytnúť túto halu na mestské športové podujatia.



KSK chce vybudovať na Medickej hokejovú halu s kompletným zázemím pre výcvik ľadového hokeja v rámci projektu hokejovej akadémie v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Ten má záujem financovať až 40 percent nákladov výstavby novej hokejovej haly, čo predstavuje dotáciu dva milióny eur. Memorandum v tejto veci podpísali obe strany v júni 2019. Koncept hokejovej akadémie prepája kvalitné vzdelanie s kvalitnou prípravou vrcholového športovca. KSK označil ako najrýchlejšie realizovateľný projekt HTC Arény, ktorý mal vzniknúť na krajských a mestských pozemkoch na Medickej ulici a už má platné stavebné povolenie. Kraj má záujem pokračovať v tomto projekte, potrebné je však doriešiť vlastnícky vzťah k pozemku mesta.