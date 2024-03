Košickí poslanci trvajú na doplatení podielových daní mestským častiam

Košice 27. marca (TASR) - Košickí mestskí poslanci trvajú na tom, aby mesto doplatilo mestským častiam (MČ) podielové dane z minulého roka. Na svojom stredajšom mimoriadnom zasadnutí odmietli zrušiť platné uznesenia, ktoré hovoria o doplatení sumy v celkovej výške asi 1,4 milióna eur. O ich zrušenie žiadal mestské zastupiteľstvo (MsZ) primátor Jaroslav Polaček, ktorý doplatenie považuje za neprijateľné. Tvrdí, že by tým došlo k obmedzeniu niektorých služieb pre občanov.



Poslanci opakovane vyzvali primátora, aby mesto doplatilo MČ krátené podielové dane, a aby bola uvedená suma zapracovaná do rozpočtu pre rok 2024, čo primátor odmietol. "Prekvapuje ma, že keď bolo poslancami prelomené veto, ešte stále je tu nejaká vôľa zo strany primátora predkladať takéto uznesenie. Trošku ma to až doslova uráža, lebo si myslím, že sme si kvalifikovanou väčšinou uplatnili svoje právo a veto sme prelomili," reagovala na žiadosť primátora poslankyňa Beáta Zemková.



Návrh na zrušenie už platných uznesení primátor odôvodňoval rozhodnutím krajskej prokuratúry. Argumentoval tiež potrebou venovať sa rozpočtu na tento rok. "Musím rešpektovať rozhodnutie MsZ, ale nevieme si predstaviť, akým spôsobom máme týchto ďalších okolo 1,5 milióna eur zapracovať do rozpočtu, ak nechceme poškodiť Košičanov. Ak tam túto sumu zapracujeme, musíme nejakú službu zobrať - či už na strane sociálnych vecí, dopravy alebo iných projektov," povedal s tým, že ak mesto nezačne objednávať projektové dokumentácie, na ktoré v súčasnosti nemá finančné krytie, nebude môcť žiadať o preplatenie z eurofondov.



"Poradím sa s odbornými referátmi mesta, ale ak predložím rozpočet, tak do neho pravdepodobne nebudeme vkladať sumu okolo 1,5 milióna eur. Nechám túto položku otvorenú," dodal s tým, že ak návrh rozpočtu predloží, tak v takej podobe, ako v uplynulých týždňoch. Rokovanie o ňom poslanci 12. marca prerušili.



Poslanec Roman Matoušek pripomenul, že nesplnením uznesení dôjde k mareniu kompetencií MsZ.



Počas rokovania sa primátor a niektorí poslanci opäť vzájomne obviňovali z politikárčenia a zámerného blokovania schválenia rozpočtu. Mesto je naďalej v rozpočtovom provizóriu.



Mesto Košice krátilo niektorým MČ podielové dane od septembra do decembra 2023. Sedem MČ v tejto súvislosti podalo podnet na Krajskú prokuratúru Košice. Tá v uplynulých dňoch dospela k záveru, že primátor vykonaním tretej zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023, v dôsledku ktorej peniaze MČ neboli doplatené, neporušil žiadny všeobecne záväzný právny predpis.