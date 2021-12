Košice vzali na vedomie petíciu za zákaz hazardu

Košice 16. decembra (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) vzalo na vedomie petíciu za zákaz hazardu na svojom území. Štvrtkové rokovanie o regulácii niektorých hazardných hier však poslanci prerušili. Podmienky na prevádzkovanie kasín a herní v Košiciach sa tak zatiaľ nemenia.



Petíciu svojím podpisom podporilo 2942 osôb. Jej obsahom bola požiadavka, aby mesto vzhľadom na negatívny spoločenský dosah v maximálnej miere využilo svoje kompetencie v súvislosti so zákonom o hazardných hrách. Predsedom petičného výboru bol Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar. Podľa neho pre pandémiu nového koronavírusu zbierali podpisy len tri dni, no v uliciach sa stretli s pozitívnymi reakciami. Túto občiansku aktivitu podporili aj košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober či košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ. Privítal ju i magistrát.



Mesto potrebu prijatia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zdôvodňovalo napríklad negatívnymi dôsledkami prevádzkovania hazardných hier v podobe zvýšenej kriminality, sociálneho napätia v rodinách či domáceho násilia. Návrh predložený pred poslancov tentoraz obsahoval aj finančnú kompenzáciu pre dotknuté mestské časti (MČ).



MsZ rokovanie o tomto VZN prerušilo na návrh poslankyne a zároveň starostky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej. „Tento materiál neprešiel ani rokovaním finančnej komisie, taktiež neprešiel mestskou radou, čo sa týka financií. Keď to spočítame, tak za päť rokov by z rozpočtu mesta muselo ísť cez 2,77 milióna eur. Ja sa pýtam, odkiaľ by sa tie finančné prostriedky nabrali,“ povedala s tým, že témou sa môžu ďalej zaoberať.



„Určite sa nevzdáme. Je tu toto poslanecké grémium, my pevne veríme, že o 11 mesiacov bude ďalšie. V našom úsilí budeme pokračovať. Sme presvedčení, že ideme správnou cestou, ako sa vybralo už niekoľko desiatok miest a obcí na Slovensku,“ reagoval Dráb na hlasovanie MsZ.



MsZ sa zákazom prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta zaoberalo už niekoľkokrát, rokovanie sa viackrát prerušilo. Svoje stanovisko prvýkrát v hlasovaní vyjadrilo koncom septembra, keď zámer zakázať hazardné hry nechválilo. Stalo sa tak takmer rok po tom, ako vedenie mesta a niektorí starostovia mestských častí (MČ) prezentovali záujem otvoriť túto diskusiu.