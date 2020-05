Na detskej železnici pribudnú mladí železničiari a linka retroautobusu

Košice 19. mája (TASR) – Možnosť stať sa železničiarom v detskom veku ponúka záujemcom aj tento rok Košická detská historická železnica. Nábor mladých železničiarov sa uskutoční v sobotu 30. mája na nástupnej stanici železničky v Čermeli. Informovalo tom občianske združenie Detská železnica Košice.



Pozvaní sú všetci, ktorých okrem koľajníc zaujíma aj história, záchrana pamiatok a dobrovoľníctvo. Ponuka je prioritne určená pre žiakov základných a stredných škôl z Košíc a blízkeho okolia. Záujemcovia o službu na železničke získajú ešte v ten istý deň základné školenie o bezpečnosti a poučenie o práci.



"Nováčik získa tiež preukaz, originálne tričko a šatku Klubu mladých železničiarov. Každý si bude môcť tiež vyskúšať prestavenie výhybky, vypravenie vlaku alebo absolvovať prvú kontrolu cestovných lístkov vo vagónoch," popisuje program náboru riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský.



Záujemca o členstvo v Klube mladých železničiarov by podľa neho mal mať minimálne deväť rokov, istú samostatnosť, schopnosť počúvať a mať veľa chuti učiť sa nové veci a pomáhať iným.



Občianske združenie sa snaží skvalitňovať prácu s mládežníkmi aj na základe podmienok certifikátu kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok"S dobrovoľníkmi to vieme!, ktorý odborne a certifikačne zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v Banskej Bystrici.



V tomto roku združenie ašpiruje na najvyšší stupeň kvality. "Základný štandard kvality sme získali ešte v roku 2018. Po zapracovaní ďalších opatrení a systému práce s dobrovoľníkmi by sme už v tomto roku mali dosiahnuť najvyšší štandard, ktorý predstavuje ideálny stav kvality práce s dobrovoľníkmi.



V Košickom kraji tak budeme druhí, ktorým sa ho doposiaľ podarilo získať," uviedol koordinátor dobrovoľníckych aktivít na detskej železnici Jozef Mačaj.



Podmienky náboru sú prístupné na webstránke www.detskazeleznica.sk. Na Slovensku ide o vôbec jediný klub mladých železničiarov - dobrovoľníkov. Vznikol ešte v roku 2012 a dnes má takmer sto členov.



Od nedele sa v Košiciach rozbehnú aj jazdy historického autobusu, ktorý návštevníkov dovezie k železničke. Linka povedie zo staničky v Čermeli cez Amfiteáter, popred magistrát, Moldavskú, Námestie Osloboditeľov, železničnú stanicu a cez Námestie Maratónu mieru opäť zamieri do Čermeľa.



"Autobus začne premávať v dvojtýždňových intervaloch a počas nedele zakrúži po uliciach mesta až päťkrát," priblížil Martin Schwarz, predseda OZ Veterán Bus Diamant, ktorý jazdy pripravil v spolupráci s detskou železnicou. Vstupenky bude možné kúpiť priamo v autobuse.