Košice na Jazere budú v utorok likvidovať sinice,kúpanie bude zakázané

Košice 27. júna (TASR) – Pre odstraňovanie siníc v rekreačnej lokalite v košickej mestskej časti Nad jazerom bude v utorok (28. 6.) od 6.00 h do 19.00 h zakázané kúpanie, rybolov a vstup do areálu prírodného kúpaliska. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že zo špeciálneho plavidla budú do vôd jazera aplikovať koncentrovaný prípravok.



S jeho aplikáciou pod odborným dohľadom profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne pokračuje mesto Košice ôsmy rok. "Dôvodom každoročných aplikácií je obnova biologickej rovnováhy jazera a znižovanie množstva siníc. Ak by sa opätovne premnožili, hygienici by v jazere museli zakázať kúpanie, čo sa v uplynulých rokoch aj viackrát stalo," pripomína magistrát.



Opatrenie spočíva vo vyzrážaní siníc z vodného stĺpca pomocou koagulantov, pričom klesajú na dno. Výhodou má byť to, že nedochádza k rozrušeniu siníc a tým vyliatiu toxínov z buniek do okolitej vody. Výsledkom má byť pokles siníc ku dnu mimo dosahu fotosynteticky aktívneho žiarenia a ich pozvoľný rozklad. "V Košiciach s týmto ekologickým čistením začali ešte v roku 2015 a odvtedy sa kvalita vody v jazere zlepšila," dodalo mesto s tým, že doposiaľ ho to stále takmer 208.000 eur.