Na jazere v Košiciach odstraňujú sinice, kúpanie je zakázané

Košice 3. júla (TASR) - Mesto Košice v pondelok ráno pokračuje v odstraňovaní siníc v rekreačnej lokalite na sídlisku Nad jazerom. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Dušan Tokarčík. V tej súvislosti žiada rybárov, aby do 18.00 h nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera. V rovnakom čase je zakázané aj kúpanie sa v tomto prírodnom kúpalisku.



Odborníci do vody deviaty rok za sebou aplikujú anorganický koagulačný prípravok na prírodnej báze, ktorý je určený na urýchlené naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému vo vodných nádržiach. Výsledkom je pokles siníc ku dnu mimo dosahu fotosynteticky aktívneho žiarenia a ich pozvoľný rozklad.



Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že dôvodom každoročných aplikácií prípravkov pomocou špeciálneho plavidla je práve obnova biologickej rovnováhy jazera a znižovanie množstva siníc. "Ak by sa opätovne premnožili, hygienici by na jazere museli zakázať kúpanie, čo sa v uplynulých rokoch aj viackrát stalo," uvádza.