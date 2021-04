Klinickej štúdie na protilátky sa za prvý týždeň zúčastnilo 6300 ľudí

Košice 26. apríla (TASR) – Na bezplatnom testovaní na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 sa počas prvého týždňa klinickej štúdie Prevcoveast zúčastnilo viac ako 6300 ľudí. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Košice o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že protilátky zaznamenali u štvrtiny z nich.



„Viac ako 25 percent osôb vykazovalo protilátky detegujúce prekonanie ochorenia a približne 73 percent osôb nemalo detegované žiadne protilátky," spresnila prodekanka LF UPJŠ, prednostka ústavu epidemiológie a zodpovedná riešiteľka projektu Monika Halánová. Približne u jedného percenta zúčastnených potvrdili protilátky triedy IgM poukazujúce na akútnu fázu ochorenia. Tým odporučili navštíviť najbližšie odberné miesto na antigénové testy alebo objednať sa na PCR testy.



S realizáciou štúdie začali v pondelok 19. apríla. Cieľom je zistiť prítomnosť jednotlivých tried cirkulujúcich protilátok u obyvateľov Košíc a jeho okolia, pričom výsledky okrem iného umožnia definovať rizikové skupiny obyvateľstva a naznačia ďalší vývoj pandémie nového koronavírusu. „Výsledky pomôžu odhaliť skutočný stav premorenosti v populácii obyvateľov východného Slovenska, to znamená, koľko ľudí už ochorenie prekonalo, či už s klinickými príznakmi a potvrdeným ochorením, alebo s asymptomatickým priebehom,“ vysvetlila s tým, že štúdia zároveň umožní ozrejmiť epidemiologické súvislosti, keďže súčasne s detekciou protilátok získavajú aj ďalšie epidemiologické údaje. „Zistíme, u ktorých skupín obyvateľov sa ochorenie vyskytovalo častejšie, a na základe výsledkov budeme následne lepšie predpovedať modely šírenia, odporúčať postupy pre vhodné ochranné opatrenia, ale tiež vytvoriť odporučenia na prispôsobenie zdravotnej starostlivosti,“ dodala Halánová.



Dobrovoľné testovanie zastrešuje LF UPJŠ v priestoroch magistrátu, naplánované je do piatka (30. 4.). Zúčastniť sa na ňom môžu všetci dospelí a deti od 12 rokov, ktorí doteraz neboli očkovaní žiadnou vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Počet testov je limitovaný na 10.000.