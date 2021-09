Na medzinárodnom organovom festivale vystúpia umelci z piatich krajín

Košice 16. septembra (TASR) – Jubilejný 50. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola sa vo štvrtok začína večerným otváracím koncertom v Košiciach. Program festivalu bude prebiehať do 29. septembra okrem Košíc aj v partnerských mestách – Poprade, Kežmarku, Sabinove, Rimavskej Sobote a letohrádku Dardanely v Markušovciach. Organy rozozvučia umelci zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska a Dánska.



Otvárací koncert festivalu uvedie nový šéfdirigent ŠfK Robert Jindra. „S košickými filharmonikmi sa v role sólistu predstaví maďarský organista Robert Kovács. Prvá polovica podujatia bude patriť sólovému organovému polorecitálu. V druhej polovici zaznie veľkolepá Koncertná symfónia pre organ a orchester od Josepha Jongena," informovala PR manažérka ŠfK Lucia Radzová.



Kovács rozohrá veľký organ Rieger-Kloss z roku 1976, ktorého stavbu inicioval zakladateľ festivalu Ivan Sokol. Súčasťou ponuky pre návštevníkov v Dome umenia je aj výstava fotografií organov a kostolov Dávida Hanka „Make Organs Great Again", ktorá potrvá do 30. septembra.



Na ďalších koncertoch predstavia svoje umenie v hre na organe Slovenka Monika Melcová, Pavel Kohout z ČR, David Bendix Nielsen z Dánska a hlavný organista kostola sv. Augustína vo Viedni Wolfgang Capek.



Záverečný organový recitál v podaní Bendixa Nielsena sa uskutoční 29. septembra v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.