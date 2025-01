Na modernizáciu košických škôl pôjdu tento rok milióny eur

Košice 8. januára (TASR) - Mesto Košice bude aj v tomto roku pokračovať v investíciách do zlepšenia stavu svojich škôl a školských zariadení. Viac ako 2,6 milióna eur z eurofondov pôjde na modernizáciu základných škôl Starozagorská, Postupimská, Bernolákova, Drábova a Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici. Ako informoval košický magistrát, schválila to ešte minulý rok Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice.



Okrem toho sa chystajú aj veľké modernizačné práce na Základnej škole (ZŠ) Bruselská za takmer 459.000 eur a na už uvedenej ZŠ Postupimská za zhruba 382.000 eur. Obe školy uspeli podľa mesta v závere minulého roka s vlastnými žiadosťami v rámci eurofondovej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. "Už v lete sa v nich bude realizovať výmena okien, dverí, termostatických ventilov a modernizácia osvetlenia vrátane výmeny za LED svietidlá," oznámil magistrát. V rovnakej výzve uspelo aj samotné mesto, pričom sa do jeho rozpočtu vráti 763.785 eur, za ktoré sa uplynulý rok realizovala modernizácia a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov materských škôl Dénešova, Jaltská, Ovručská, Húskova, Miškovecká, Kežmarská a Budapeštianska.



"Teší ma, že vďaka úspešným žiadosťami sa nám darí šetriť peniaze Košičanov a zároveň vďaka energetickým opatreniam usporíme aj na prevádzkových nákladoch škôl a škôlok. Už dnes máme podané v tejto súvislosti ďalšie žiadosti v objeme približne dvoch miliónov eur a som pevne presvedčený o tom, že aj v nich budeme úspešní," uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.



Mesto bolo úspešné aj so žiadosťami v rámci výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia, adaptáciu na zmenu klímy a ochranu pred povodňami. Na materských školách Bernolákova a Povstania českého ľudu sa vďaka tomu budú tento rok pomocou vegetačnej vrstvy strešných plášťov realizovať vodozádržné opatrenia. Celková výška získaných finančných prostriedkov je zhruba 188.000 eur.



"Z minulosti nám zostal veľký modernizačný dlh, ktorý postupne znižujeme," zdôraznila košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková doplnila, že financie, ktoré mesto získalo z eurofondov na už zrealizované investície, sa opätovne použijú do ďalšieho skvalitňovania budov a modernizácie areálov škôl.



Mesto plánuje v tomto roku aj ďalšie investície do vynovenia tried, chodieb, sociálnych zariadení alebo gastrozariadení v kuchyniach. Zámerom je aj rozširovanie kapacít materských škôl a modernizácia detských ihrísk v ich areáloch. "V uplynulom roku sa do modernizácií, opráv a nákupu nových učebných pomôcok do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta preinvestovalo vyše 4,7 milióna eur," dodal magistrát.