Na Polievkovom festivale v Kulturparku sa prezentovalo 43 tímov

Popoludňajšie podujatie v areáli Kulturparku spestril sprievodný program a za príjemného počasia naň prišlo viac ako 3000 návštevníkov.

Košice 13. októbra (TASR) - Najrôznejšie chute, vône a farby polievok prilákali v sobotu do košického Kulturpaku tisíce ľudí. V rámci siedmeho ročníka Polievkového festivalu predviedlo svoje kuchárske umenie a recepty 43 tímov zastupujúcich rozmanité komunity mesta. Ich úlohou bolo pripraviť 40-litrovú polievku, ktorá by zaujala hlasujúcich návštevníkov aj porotu, a zároveň by ňou predstavili seba, svoju kultúru či záujmy.



Cenu poroty napokon získal tím Iránska komunita s polievkou s názvom koofteh. Ochutnávači z radov verejnosti dali najviac hlasov občianskemu združeniu X-RAY, ktoré združuje rádiologických technikov a rádiológov, a jeho pochúťke Halloweenské pohladenie.



Cenu za najvernejšiu komunitu udelili Spoločnosti slovensko-mongolského priateľstva, ktorá sa na festivale prezentovala aj tradičným mongolským obydlím – jurtou. Cenu za najkrajší stánok získali "Hotelovkári". TASR o tom za organizátorov informovala Gabriela Mišurová.



Popoludňajšie podujatie v areáli Kulturparku spestril sprievodný program a za príjemného počasia naň prišlo viac ako 3000 návštevníkov. Cieľom festivalu je ukázať rozmanitosť Košíc, predstaviť, kto je ich súčasťou, ako aj prehĺbiť vzájomnú toleranciu, rešpekt a úctu k inakostiam rôznych národností, skupín, komunít a jednotlivcov.