Košice na poslednej rozlúčke s A. Tkáčom očakávajú tisícky veriacich

Košice 28. mája (TASR) - Mesto Košice sa podieľa na prípravách súvisiacich s poslednou rozlúčkou s emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom, pomôže aj s regulovaním dopravy. Očakáva, že do Košíc prídu tisícky ľudí z rôznych slovenských farností. Predpokladá aj vyššiu účasť duchovných a osobností spoločenského života. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Mesto pri Urbanovej veži zabezpečí veľkoplošnú obrazovku, na ktorej sa budú premietať pohrebné obrady a priebeh omše. Počas utorkového (30. 5.) pohrebu rovnako pomôže regulovať dopravu a parkovanie v meste. Príslušníci košickej mestskej polície budú tiež usmerňovať veriacich a postarajú sa aj o zabezpečenie verejného poriadku nielen v centre mesta.



"Autobusom poskytneme priestor na parkovisku pri Košickej futbalovej aréne, odkiaľ sa veriaci do centra mesta budú môcť dostať mestskou hromadnou dopravou. Tí, ktorí prídu do Košíc individuálnou dopravou, majú v deň pohrebu medzi 8.00 – 14.00 h možnosť bezplatne nechať svoje auto v parkovacom dome pri Steel aréne. Vodiči budú môcť využiť celú jeho kapacitu s výnimkou rezidentských miest," uviedla viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová.



Verejnosť môže svoj odkaz pre zosnulého arcibiskupa zanechať v kondolenčnej knihe v Dóme svätej Alžbety ešte v nedeľu do 19.00 h a v pondelok (29. 5.) o hodinu dlhšie. Rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok medzi 10.00 a 20.00 h. Posledná rozlúčka sa uskutoční v Dóme svätej Alžbety v utorok o 10.30 h. Jeho telo bude uložené v centrálnej krypte dómu, a to rovnako ako telo kardinála Jozefa Tomka, ktorého tu pochovali vlani v auguste.



Emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč zomrel 23. mája vo veku 89 rokov.