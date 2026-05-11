Monitoring na košickom Sídlisku KVP ukázal nárast zaparkovaných áut
Autor TASR
Košice 11. mája (TASR) - Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti (MČ) Košice - Sídlisko KVP ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za dva roky - až o takmer 700 áut. „Najnovšie dáta potvrdili, že regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku,“ informovala v pondelok táto MČ.
Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si MČ nechala vypracovať v druhej polovici februára. Z jeho výsledkov vyplynulo, že oproti sčítaniu z októbra 2023 na verejných parkoviskách na území Sídliska KVP parkovalo v priemere až o 664 vozidiel viac. „To znamená takmer 300 nových vozidiel ročne pri lineárnom rozpočítaní prírastku. Vysoký medziročný nárast potvrdzuje, že dopyt po parkovaní na sídlisku prevyšuje technické možnosti územia, ale aj finančné možnosti mestskej časti na budovanie parkovacích kapacít,“ informoval hovorca MČ Viktor Wurm.
Miestna samospráva pripomína, že za obdobie rokov 2022 až 2024 vybudovala 125 nových parkovacích miest. Výsledky sčítania tak napovedajú, že ani lokálna výstavba parkovacích miest tento komplexný problém nevyrieši.
Zber dát realizovalo monitorovacie vozidlo s technológiou na zaznamenávanie evidenčného čísla vozidla a jeho polohy. To umožňuje hlbšiu analýzu situácie vrátane dĺžky parkovania vozidiel na sídlisku, ako aj podrobný prehľad o vyťaženosti jednotlivých ulíc.
Priemer celkového počtu zaparkovaných vozidiel zo sčítania statickej dopravy na KVP v októbri 2023 bol 5466. V danom čase to znamenalo 96-percentnú obsadenosť posudzovaných ulíc. „V aktuálnom sčítaní z februára 2026 sa priemer zvýšil na 6130 vozidiel, čo predstavuje obsadenosť na úrovni 104 percent. V najkritickejšom čase počas noci je priemerná obsadenosť parkovísk na úrovni 117 percent ich kapacity (v roku 2023 to bolo 111 percent),“ uviedla MČ. V porovnaní dvoch najvyťaženejších časových úsekov oboch sčítaní parkovalo na KVP v tomto roku o takmer 900 vozidiel viac ako v roku 2023.
Najkritickejším obdobím z pohľadu parkovania je noc. Ako uvádza MČ, práve tento čas rieši regulácia parkovania odložená na 1. marca 2027. Najprehustenejšími ulicami sú v noci ulice Wurmova, Hemerkova, Janigova a Stierova - s obsadenosťou v rozpätí 136 až 139 percent kapacity. V najexponovanejších časových úsekoch dokonca vyťaženosť parkovísk na viacerých uliciach prekračuje 150 percent ich kapacity, čiže každé tretie auto na nich v noci parkuje mimo legálnych parkovacích miest.
Počas týždňa, v ktorom parkujúce vozidlá sčítavali, stálo na rovnakom mieste dlhšie ako tri dni až 814 vozidiel. Za celé trvanie prieskumu sa z miesta nepohlo 401 áut.
