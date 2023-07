Na košickom Sídlisku KVP osadia prístrešky MHD

Košice 19. júla (TASR) - S prípravnými prácami na osadenie nových prístreškov zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v mestskej časti Sídlisko KVP sa začalo v uplynulých dňoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová. Cestujúca verejnosť je bez prístreškov od polovice februára, čo vyvolalo vlnu kritiky.



Prípravné práce sa týkajú elektrického pripojenia, betónových pätiek a lôžok pre zámkovú dlažbu. "Začneme so zemnými prácami, kde odstránime vrstvu zeminy a prebehne betonáž základovej dosky, ktorá potom bude schnúť približne 28 až 30 dní. Po vyschnutí betónu pristúpime k samotnej montáži prístreškov. Práce na výstavbe prístreškov by nemali obmedziť prakticky žiadnym spôsobom obyvateľov MČ," uviedol z firmy Akzent Bigboard Juraj Lindauer.



MČ už predtým vysvetlila, že problém s chýbajúcimi prístreškami vznikol pre predchádzajúceho dodávateľa, ktorý ich mal v nájme od roku 2001. Nájomná zmluva uplynula v novembri 2021. "Už tri roky pred ukončením tejto zmluvy začala MČ intenzívne riešiť dohodu o uzatvorení novej dohody, ktorej súčasťou mala byť výmena všetkých prístreškov vzhľadom na ich zlý technický stav. K dohode však napokon nedošlo," spresnila Palaiová s tým, že firma okrem iného nedodržala slovo a odstránila všetky prístrešky naraz. "K tomu to urobila takým spôsobom, že to ohrozovalo bezpečnosť našich občanov," dodala.



Zmluvu s novou spoločnosťou podpísala MČ začiatkom marca. Podľa nej má byť prvých desať prístreškov osadených do konca tohto roka a ďalšie v polovici roku 2024. Podľa predbežných informácií sa však s ich inštaláciou malo začať skôr, a to v apríli a neskôr v júni. Z technických a kapacitných dôvodov, ako aj chýbajúcich stavebných povolení sa však ani jeden z avizovaných termínov nepodarilo dodržať.



Starosta Ladislav Lörinc tvrdí, že v rámci svojich kompetencií MČ nemohla urobiť viac. "Mrzí nás vzniknutá situácia, ale jej riešenie nebolo možné urýchliť, keďže podobných firiem je na Slovensku málo a zákazky majú dohodnuté už roky dopredu. Nejaký čas trvá aj dodanie samotných prístreškov. Chceli sme len vynoviť zastarané zastávky MHD. Z toho napokon pre neseriózny prístup predchádzajúcej firmy vzniklo, že obyvatelia sa pri čakaní na MHD už mesiace nemajú kde ukryť pred dažďom či slnkom. Situáciu rieši aj naše právne oddelenie a bude to mať právnu dohru," povedal pre TASR.



Spolu s prístreškami dôjde aj k úprave dlažby. MČ zároveň vymení všetky staré lavičky pri zastávkach MHD za nové. Celková cena investície predstavuje sumu takmer 300.000 eur.