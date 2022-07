Sídlisko v Košiciach obzvláštni hokejbalové ihrisko a dažďová záhrada

Košice 29. júla (TASR) – Nové hokejbalové ihrisko pribudne v Košiciach v areáli budovy bývalej Základnej školy (ZŠ) Park mládeže na sídlisku Mier, ktorá v súčasnosti slúži na vzdelávacie účely tamojšieho gymnázia. V rámci revitalizácie verejného priestranstva v areáli vyrastie na ploche 112 štvorcových metrov aj dažďová záhrada, ktorú budú skrášľovať rôzne dreviny a rastliny. Magistrát mesta informoval, že práce sa začnú v úvode augusta a ukončené by mali byť v druhej polovici októbra.



Vo verejnom obstarávaní na zákazku "Revitalizácia areálu v Parku mládeže Košice" uspela spomedzi troch uchádzačov košická spoločnosť Eurobau s cenou 204.000 eur s DPH. Ihrisko bude mať rozmery 32 krát 53 metrov a po celej ploche bude ohraničené mantinelom, zároveň tam osadia aj nové basketbalové koše. Športovisko vznikne z časti nevyužívaného dopravného ihriska. Dažďová záhrada bude okrem zadržiavania vody plniť aj estetickú funkciu.



Nové ihrisko budú môcť podľa mesta využívať fanúšikovia pohybu v každom veku vrátane amatérskych partií alebo športových klubov. Namiesto klasického vrátnika ich na ihrisko vpustí aplikácia v mobile, ktorú mesto predstaví pri slávnostnom otvorení. "Revitalizácia v Parku mládeže je jedným z projektov, ktoré v sebe spájajú šport a ekológiu pre možnosť poprechádzať sa a relaxovať v novej dažďovej záhrade. Máme pripravené aj smart riešenia, ktoré pri vstupe na ihrisko alebo pri odchode z neho ocenia všetci športovci," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Pripomenul, že budúci rok sa tam chystá aj premena zarasteného atletického oválu na moderné športovisko. Zároveň v spolupráci s mestskou časťou Sever vzniknú aj ďalšie priestory na oddych.



Mesto informovalo, že počas leta investuje do modernizácie viacerých telocviční a ihrísk v areáloch svojich škôl. Na ZŠ Námestie L. Novomeského pokračuje budovanie nafukovacej haly na atletiku. Robotníci pracujú aj v areáli ZŠ Starozagorská, kde sa v júni začala modernizácia atletického oválu a výstavba ihriska na malý futbal. V telocvični bývalej ZŠ Petzvalova nedávno vymenili palubovku za tú, ktorá sa využívala na ligové zápasy basketbalistiek v obnovovanej Angels aréne. Záverečné úpravy dokončujú pri výstavbe "Centra úpolových športov" na bývalej ZŠ Poľná v Košickej Novej Vsi, doposiaľ tam investovali takmer 290.000 eur. Centrum prioritne určené pre kontaktné a bojové športy majú do prevádzky oficiálne spustiť v septembri.